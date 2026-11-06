القبض على شخص قام بسرقة معدات من معهد ثانوي بالعاصمة

تمكّنت الوحدات الأمنية من القبض على شخص يبلغ من العمر 24 سنة، تورط في سرقة معدات من أحد المعاهد الثانوية بالعاصمة، وذلك إثر عملية أمنية أسفرت عن استرجاع كامل المسروق، وفق ما أفاد به مصدر من الإدارة العامة للأمن الوطني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة.وأوضح المصدر ذاته ، أن عملية السرقة جدّت خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 نوفمبر الجاري، حيث تم الاستيلاء من داخل المعهد على جهاز تلفاز كبير الحجم وجهاز عرض فوقي وحاسوب.وأبرز أنه إثر مباشرة التحريات والأبحاث اللازمة، تم حصر الشبهة في أحد الأشخاص القاطنين بجهة الجبل الأحمر بالعاصمة، ليتم بالتنسيق مع النيابة العمومية، مداهمة محل سكناه وإلقاء القبض عليه، مع حجز جميع المعدات المسروقة.وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأن الأبحاث متواصلة.