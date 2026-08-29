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الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد التعبئة وتوفير أسرة الايواء بالمستشفيات

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 17:33 قراءة: 0 د, 58 ث
      
دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي، كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرّة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية، وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها.
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    وأكدت الجمعية، في بلاغ لها السبت،  "دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى، ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة، في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافدا هاما للمرضى على أقسام الاستعجالي".

    وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها السبت، "أن توفير الأسرة بالأقسام الاستشفائية التي تستقبل المرضى بعد التكفل بهم في أقسام الاستعجالي من شأنه أن يسهل توجيه الحالات وتخفيف الاكتظاظ، بما يدعم ظروف عمل الفرق الصحية ويضمن استمرارية التكفل بالمرضى".
   ودعت الجمعية "إلى التضامن وروح الزمالة والوحدة بين جميع مهنيي الصحة"، مشيرة، الى "أن العمل المشترك والتعاون بين جميع مهنيي الصحة في الظرف الحالي، وفي كنف الاحترام والدعم المتبادل، سيمكن من تقديم أفضل خدمة للمرضى والوطن".
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