معهد الصحافة وعلوم الاخبار يعلن عن مصادقة مجلس الجامعات على اعاة تأهيل 3 اجازات وطنية

أعلن معهد الصحافة وعلوم الاخبار، عن مصادقة مجلس الجامعات على اعادة تأهيل الاجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال واجازة وطنية جديدة في "الميديا والسرد الرقمي "وأفاد المعهد، في بلاغ نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ان احداث هذه الاجازات يمثل منعرجا هاما للمعهد، اذ يتعلق الأمر بأول اجازة وطنية جديدة تشمل المهن المتصلة بالمنظومات الاتصالية الرقمية والمنصات الرقميةوتندرج هذه البرامج البيداغوجية التي تضم ثلاث اجازات وطنية في اطار استراتيجية المعهد لمواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها بيئة مهن الصحافة والاتصاليشار الى أن معهد الصحافة وعلوم الأخبار (IPSI) هو المؤسسة العمومية الجامعية الأولى والوحيدة في تونس المتخصصة في تكوين الصحفيين والمحترفين في مجالات الإعلام والاتصال ويتبع المعهد جامعة منوبة ويعد وجهة رئيسية للطلبة الراغبين في دراسة علوم الإعلام.وتهدف الاجازة الوطنية في الاتصال الى تكوين مختصين في استراتيجيات الاتصال وتشمل التسويق السياسي والاجتماعي والاتصال الرقمي والتسويق الإشهاري .وتختص الإجازة الوطنية في الصحافة في إعداد طلبة قادرين على ممارسة العمل الصحفي الاحترافي وتشمل قوانين الإعلام ومصادر الأخبار وتقنيات التحرير والصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري.اما الإجازة الوطنية الجديدة في الميديا والسرديات الرقمية فستركز على المهن المتصلة بالمنظومات الاتصالية الحديثة وإدارة المحتوى الرقمي وفنون السرد عبر المنصات المتعددة من أجل إدارة المحتوى الرقمي وصناعة البودكاست وإدارة المنصات الرقمية والإنتاج الموجه للواب.