مدنين: تظاهرة بيئية تنشيطية من اجل ميدون اجمل

انطلقت بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين، اليوم الجمعة، بالتعاون مع عدة شركاء من مؤسسات تربوية وادارية ومكونات مجتمع مدني، في تنفيذ تظاهرة "معا من اجل ميدون اجمل" التى ستتواصل طيلة 03 ايام ببرنامج متنوع الفقرات منها التحسيسية التوعوية والتنشيطية والبيئية من خلال تدخلات ميدانية للنظافة وجمالية المحيط وسط المدينة والاحياء وبالشوارع والشواطئ، استعدادا للموسم الصيفي حتى تستقبل جربة ميدون زوارها وابناءها في ابهى حلة.وبيّن كاتب عام البلدية علي القديري لصحفية "وات" انّ البلدية وضعت كل امكانياتها البشرية واللوجستية على ذمة هذا البرنامج لتنفيذ التدخلات الميدانية على مستوى الكنس اليدوي والالي وغسل الارصفة ودهن حواشي الطرقات وحملات ازالة النقاط السوداء وجمع البلاستيك والشوائب المختلفة مع عمليات تنظيف وازالة الاعشاب وغرس نباتات الزينة والاشجار وتهيئة المفترقات، بمعاضدة متميزة وانخراط تلقائي من قبل المواطنين ومكونات المجتمع المدني، الذين اثبت وعيهم البيئي وتحملهم المسؤولية في العيش في محيط جميل ونظيف وبيئة سليمة.واكد ان البلدية على اتم الاستعداد للصائفة من خلال عنايتها بمداخل المدينة ووسطها والقضاء على النقاط السوداء والتشجير والعناية بالمناطق الخضراء وتنظيف الشواطئ اضافة الى تزوّدها بمختلف المعدات اللوجستية (اقتنت عددا منها والبقية في طور التزود)، معولة من جهة اخرى على وعي المواطن وانخراطه لضمان ديمومة جمالية ونظافة المشهد العام في عمل جماعي مشترك لن تتوانى فيه البلدية عن الاستجابة والتدخل خاصة على مستوى رفع فواضل البناء والاجنة التي وفرت البلدية فضاء مناسبا لاستيعابها حتى لا تلقى بصفة عشوائية.توزع المشاركون في التظاهرة فرقا في اكثر من مكان داخل المدينة العتيقة وبالمسلك السياحي والطريق الحزامية ومفترق دار الشباب ومحيط الملعب وفي عدة اماكن اخرى، انكبت كل مجموعة على عمل تنجزه اما رفع فضلات البلاستيك او قلع الاعشاب او الكنس ودهن حواشي الارصفة، وتدخلات اخرى مختلفة شملت ايضا انجاز رسومات وجداريات، في اجواء تنشيطية متميزة، مما جعل للتظاهرة عدة اهداف منها البيئية والتحسيسية والتنشيطية والترفيهية، وجعل الجميع يستمتعون بما ساهموا به في خلق جمالية للمحيط والمدينة وبفسحة التنشيط والترويح عن النفس.واكد الناشط بالمجتمع المدني كمال كرونة خلال مشاركته التظاهرة، انّ النظافة عقلية لا بد من ترسيخها لدى الناشئة لتكوين جيل واع بيئيا وارساء ثقافة العمل الجماعي والمسؤولية تجاه محيطنا، مضيفا ان هذه التظاهرة التي تتزامن مع يوم راحة (عيد الشغل) هي يوم عمل من اجل المدينة ومن اجل النظافة التي يجب ان تكون عقيدة وجهدا جماعا مشتركا وواعزا للجميع (الصغار والكبار) ليبقى المطلوب المحافظة على هذا المستوى من النظافة وتعزيزه والمضي قدما به نحو الافضل دون التراجع عنه.وتاتي هذه التظاهرة تكريما ووفاء لروح طارق المرابط ابن مدينة جربة ميدون الذي نشط بالمجتمع المدني وبالعمل البلدي وكان خير مدافع على مدينته وعلى بيئتها في مسيرة فاعلة مفعمة بالعطاء، تعتبر التظاهرة عنوانا على مواصلة نهجه والمضي قدما نحو تحقيق هدف كل ابناء المعتمدية حتى تكون ميدون اجمل .وانتظم في اطار فعاليات التظاهرة معرض لترويج منتوجات حرفية وغذائية تقليدية نسائية الى جانب مسابقات للاطفال، مع برمجة تنظيم سهرة فنية خيرية هذه الليلة في مساهمة من الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع ميدون، لتختتم يوم الاحد بعرض الفنطازيا بما تحتويه من عروض في الفروسية، كما يتضمن برنامج التظاهرة (بين الافتتاح والاختتام) سلسلة من التدخلات الميدانية في مجال النظافة وجمالية المحيط وفقرات تحسيسية وتنشيطية متنوعة.