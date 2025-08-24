القيروان:  إزالة 37 نقطة انتصاب فوضوي وحجز صناديق وسلع وحواجز حديدية في محيط سوق "النحايسية" بمدينة القيروان

شهد محيط سوق "النحايسية" بمدينة القيروان، مساء أمس السبت، إزالة 37 نقطة انتصاب فوضوي، وتحرير الأرصفة، وحجز صناديق وسلع وحواجز حديدية، إلى جانب تنظيم حملات النظافة بالمكان، وذلك في إطار تفعيل قرار نقلة الانتصاب من هذه السوق إلى فضاء جديد حذو مقام الولي الصالح سيدي عبد النبي بنهج التليلي.وأكد والي القيروان، ذاكر البرقاوي، على هامش إشرافه على هذه الحملة، على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف من أجل القضاء على الانتصاب العشوائي، داعيا المصالح البلدية إلى تحرير محاضر ضدّ المنتصبين مكتسحي الرصيف والطريق العام.