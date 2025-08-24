Babnet   Latest update 19:36 Tunis

اختتام دورة تكوينيّة بموسكو حول مهارات التحرير لفائدة 25 صحفيا من عدّة بلدان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/moscow-pixabay.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 18:08 قراءة: 0 د, 58 ث
      
(وات/ أميمة العرفاوي) - اختتمت، في موفى الأسبوع الجاري، دورة تكوينية  حول مهارات التحرير نظمتها على امتداد 5 أيام، بالعاصمة الروسيّة موسكو، وكالة"سبوتنيك" الروسيّة، لفائدة أكثر من 25 صحفيّا من عدّة بلدان على غرار  تونس والجزائر وقطر والبحرين ولبنان وبلغاريا وبنغلداش والهند وأندونيسيا والفيتنام ومنقوليا والهند.  

وركّز التكوين، الذي أمّنه عدد من الصحفيين والمديرين من وكالة "سبوتنيك"، على عدة محاور من بينها مستقبل الإعلام العالمي، وكيفية التحقق من الأخبار الزائفة، والكتابة لوسائل التواصل الاجتماع، وكتابة موجز الأنباء، والعنونة، واختيار الزاوية، وكتابة الأخبار العاجلة، واعداد المقابلة الصحفية،  وتغطية الأحداث الكبرى،  وكيفية رواية القصة الصحفية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الحديثة.

وأتاح البرنامج التدريبي  فرصة للصحفيين للتعرف على الثقافة الروسية من خلال زيارة كاتدرائية "بازل"، وشارع موسكو، ومتحف  النصر، كما مثّل فرصة  لتبادل الخبرات الإعلامية بين الصحفيين المشاركين من مختلف البلدان. 


و أكّدت الصحفية  بوكالة الأنباء الفيتنامية" هوانغ ين أنه"، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنها اكتسبت خلال هذه الدورة التدريبية معارف ومهارات قيمة ستساهم في تعزيز مسيرتها، خاصة في ما يتعلّق بكيفية التحقق من الأخبار الزائفة، وتغير أدوات الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الحديثة، وإنتاج الفيديو.
من جانبها، أشارت  الصحفية في صحيفة أونين المنغولية، التانتويا باتوغتوخ" إلى أهمية موضوع الورشة خاصة المحاضرات  المتعلقة بكيفية كتابة العناوين  في عصر  التطور الرقمي و الذكاء الاصطناعي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313828


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 أوت 2025 | 1 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:01
16:04
12:29
05:44
04:11
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-24
40°-26
42°-27
40°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    