اختتام دورة تكوينيّة بموسكو حول مهارات التحرير لفائدة 25 صحفيا من عدّة بلدان

(وات/ أميمة العرفاوي) - اختتمت، في موفى الأسبوع الجاري، دورة تكوينية حول مهارات التحرير نظمتها على امتداد 5 أيام، بالعاصمة الروسيّة موسكو، وكالة"سبوتنيك" الروسيّة، لفائدة أكثر من 25 صحفيّا من عدّة بلدان على غرار تونس والجزائر وقطر والبحرين ولبنان وبلغاريا وبنغلداش والهند وأندونيسيا والفيتنام ومنقوليا والهند.



وركّز التكوين، الذي أمّنه عدد من الصحفيين والمديرين من وكالة "سبوتنيك"، على عدة محاور من بينها مستقبل الإعلام العالمي، وكيفية التحقق من الأخبار الزائفة، والكتابة لوسائل التواصل الاجتماع، وكتابة موجز الأنباء، والعنونة، واختيار الزاوية، وكتابة الأخبار العاجلة، واعداد المقابلة الصحفية، وتغطية الأحداث الكبرى، وكيفية رواية القصة الصحفية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الحديثة.

