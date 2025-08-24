ولاية اريانة: جلسة عمل حول المياه المستعملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682b9d62bb3de3.28097902_liphgfnqkojme.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار متابعة وضعية المياه المعالجة بالجهة ،وتبعا للتوصيات المُنبثقة عن جلسة العمل السابقة ، انعقدت مؤخرا بمقر ولاية اريانة جلسة عمل اللجنة الجهوية المُكلفة بمتابعة و مراقبة و تطوير استخدام المياه المعالجة في مختلف المجالات الفلاحية ،وغير الفلاحية



وخُصصت الجلسة للنظر في وضعية المياه المٌستعملة التي تمت معالجتها من طرف مصالح الديوان الوطني للتطهير، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، والإشكاليات والتجاوزات المسجلة في علاقة بالبنية التحتية ، وفق ما اوردته الولاية على صفحتها الرسمية، "فايسبوك"

