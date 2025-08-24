Babnet   Latest update 11:47 Tunis

ولاية اريانة: جلسة عمل حول المياه المستعملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682b9d62bb3de3.28097902_liphgfnqkojme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 10:40 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في إطار متابعة وضعية المياه المعالجة بالجهة ،وتبعا للتوصيات المُنبثقة عن جلسة العمل السابقة ، انعقدت مؤخرا بمقر ولاية اريانة جلسة عمل اللجنة الجهوية المُكلفة بمتابعة و مراقبة و تطوير استخدام المياه المعالجة في مختلف المجالات الفلاحية ،وغير الفلاحية

وخُصصت الجلسة للنظر في وضعية المياه المٌستعملة التي تمت معالجتها من طرف مصالح الديوان الوطني للتطهير، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، والإشكاليات والتجاوزات المسجلة في علاقة بالبنية التحتية ، وفق ما اوردته الولاية على صفحتها الرسمية، "فايسبوك"



ولفت والي الجهة، الوليد صنديد لدى اشرافه على الجلسة، اهمية الترفيع في كمية المياه المعالجة و إعادة استعمالها لفائدة فلاحي الجهة في إطار دعم المناطق السقوية ، مشددا على ضرورة التصدي لعمليات الربط العشوائي بالقنوات لضمان وصولها إلى مستحقيها

واكد ضرورة العمل على مزيد التوعية و التحسيس بكيفية استعمال المياه المعالجة ،وعلى مواصلة إتباع كافة التدابير المتعلقة باستغلالها لضمان مياه ذات جودة، ومطابقة للمواصفات المطلوبة في المجال الفلاحي و غيره من المجالات

حضر الجلسة بالخصوص ، الكاتب العام للولاية ،ومعتمدو المنيهلة ،وسيدي ثابت ،وأريانة المدينة ،وقلعة الأندلس ،والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ،والمدير الجهوي للتطهير ،ورئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ، بالاضافة الى ممثلي الإدارات و المصالح الجهوية ذات العلاقة ،و رئيسة دائرة العمل الاقتصادي و الاستثمار بالولاية


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313815


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 أوت 2025 | 1 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:01
16:05
12:29
05:44
04:11
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
35°-24
40°-26
42°-28
40°-26
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    