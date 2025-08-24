ولاية اريانة: جلسة عمل حول المياه المستعملة
في إطار متابعة وضعية المياه المعالجة بالجهة ،وتبعا للتوصيات المُنبثقة عن جلسة العمل السابقة ، انعقدت مؤخرا بمقر ولاية اريانة جلسة عمل اللجنة الجهوية المُكلفة بمتابعة و مراقبة و تطوير استخدام المياه المعالجة في مختلف المجالات الفلاحية ،وغير الفلاحية
وخُصصت الجلسة للنظر في وضعية المياه المٌستعملة التي تمت معالجتها من طرف مصالح الديوان الوطني للتطهير، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، والإشكاليات والتجاوزات المسجلة في علاقة بالبنية التحتية ، وفق ما اوردته الولاية على صفحتها الرسمية، "فايسبوك"
ولفت والي الجهة، الوليد صنديد لدى اشرافه على الجلسة، اهمية الترفيع في كمية المياه المعالجة و إعادة استعمالها لفائدة فلاحي الجهة في إطار دعم المناطق السقوية ، مشددا على ضرورة التصدي لعمليات الربط العشوائي بالقنوات لضمان وصولها إلى مستحقيها
واكد ضرورة العمل على مزيد التوعية و التحسيس بكيفية استعمال المياه المعالجة ،وعلى مواصلة إتباع كافة التدابير المتعلقة باستغلالها لضمان مياه ذات جودة، ومطابقة للمواصفات المطلوبة في المجال الفلاحي و غيره من المجالات
حضر الجلسة بالخصوص ، الكاتب العام للولاية ،ومعتمدو المنيهلة ،وسيدي ثابت ،وأريانة المدينة ،وقلعة الأندلس ،والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ،والمدير الجهوي للتطهير ،ورئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ، بالاضافة الى ممثلي الإدارات و المصالح الجهوية ذات العلاقة ،و رئيسة دائرة العمل الاقتصادي و الاستثمار بالولاية
