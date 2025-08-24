النادي الصفاقسي يكشف عن الوضعية الصحية للاعبي أكابر فريق كرة القدم المصابين
كشف النادي الصفاقسي عن الوضعية الصحية للاعبي أكابر فريق كرة القدم المصابين، ومن بينهم الثلاثي الأجنبي عمار تيفور وأنانا وجمال موتيبا.
وأكد النادي الصفاقسي في بلاغ طبي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنّ اللاعب السوداني عمار تيفور يواصل برنامجه التأهيلي ومن المنتظر أن يكون على ذمّة الاطار الفني بعد نهاية فترة التوقف الدولي.
كما أوضح أنّ اللاعب الكاميروني ويلي أونانا تعرّض لالتواء في الكاحل خلال مباراة النادي البنزرتي الاسبوع الماضي ويخضع للعلاج والمتابعة الطبية اللازمة.
وأورد النادي في ذات السياق أنّ اللاعب الأوغندي جمال موتيبا تعرّض لاصابة حتّمت القيام بعملية تغييره في مباراة نجم المتلوي مشيرا الى أنّ الاصابة لا تكتسي أي خطورة وسيكون جاهزا في المباراة القادمة امام شبيبة العمران.
وفي ما يتعلّق بلاعبه الدولي التونسي علي معلول، بيّن النادي الصفاقسي أنّه يعاني من كدمة على مستوى الركبة ويخضع حاليا لبرنامج علاج مكثّف ومن المنتظر أن ينضم الى المجموعة مع نهاية الأسبوع القادم.
في المقابل، استعاد اللاعب نور القروي جاهزيته البدنية وهو على ذمّة الاطار الفني.
يشار الى أنّ النادي الصفاقسي يحتل المركز الثالث عشر في سباق البطولة للموسم الجديد 2025-2026 برصيد نقطة واحدة وذلك بعد مضي ثلاث جولات. وسيستضيف يوم الخميس القادم 28 أوت الجاري بملعب الطيب المهيري شبيبة العمران في اطار الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
