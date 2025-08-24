Babnet   Latest update 11:47 Tunis

النادي الصفاقسي يكشف عن الوضعية الصحية للاعبي أكابر فريق كرة القدم المصابين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6133cc40447ce9.43388457_jpomifgqehlnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 10:30 قراءة: 1 د, 0 ث
      
كشف النادي الصفاقسي عن الوضعية الصحية للاعبي أكابر فريق كرة القدم المصابين، ومن بينهم الثلاثي الأجنبي عمار تيفور وأنانا وجمال موتيبا.
وأكد النادي الصفاقسي في بلاغ طبي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنّ اللاعب السوداني عمار تيفور يواصل برنامجه التأهيلي ومن المنتظر أن يكون على ذمّة الاطار الفني بعد نهاية فترة التوقف الدولي.
كما أوضح أنّ اللاعب الكاميروني ويلي أونانا تعرّض لالتواء في الكاحل خلال مباراة النادي البنزرتي الاسبوع الماضي ويخضع للعلاج والمتابعة الطبية اللازمة.

وأورد النادي في ذات السياق أنّ اللاعب الأوغندي جمال موتيبا تعرّض لاصابة حتّمت القيام بعملية تغييره في مباراة نجم المتلوي مشيرا الى  أنّ الاصابة  لا تكتسي أي خطورة وسيكون جاهزا في المباراة القادمة امام شبيبة العمران.

وفي ما يتعلّق بلاعبه الدولي التونسي علي معلول، بيّن النادي الصفاقسي أنّه يعاني من كدمة على مستوى الركبة ويخضع حاليا لبرنامج علاج مكثّف ومن المنتظر أن ينضم الى المجموعة مع نهاية الأسبوع القادم.
في المقابل، استعاد اللاعب نور القروي جاهزيته البدنية وهو على ذمّة الاطار الفني.
يشار الى أنّ النادي الصفاقسي يحتل المركز الثالث عشر في سباق البطولة للموسم الجديد 2025-2026 برصيد نقطة واحدة وذلك بعد مضي ثلاث جولات. وسيستضيف يوم الخميس القادم 28 أوت الجاري بملعب الطيب المهيري شبيبة العمران في اطار الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313812


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 أوت 2025 | 1 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:01
16:05
12:29
05:44
04:11
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
35°-24
40°-26
42°-28
40°-26
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    