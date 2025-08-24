النادي الصفاقسي يكشف عن الوضعية الصحية للاعبي أكابر فريق كرة القدم المصابين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6133cc40447ce9.43388457_jpomifgqehlnk.jpg width=100 align=left border=0>

كشف النادي الصفاقسي عن الوضعية الصحية للاعبي أكابر فريق كرة القدم المصابين، ومن بينهم الثلاثي الأجنبي عمار تيفور وأنانا وجمال موتيبا.

وأكد النادي الصفاقسي في بلاغ طبي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنّ اللاعب السوداني عمار تيفور يواصل برنامجه التأهيلي ومن المنتظر أن يكون على ذمّة الاطار الفني بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

كما أوضح أنّ اللاعب الكاميروني ويلي أونانا تعرّض لالتواء في الكاحل خلال مباراة النادي البنزرتي الاسبوع الماضي ويخضع للعلاج والمتابعة الطبية اللازمة.

