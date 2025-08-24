تراجع عائدات صادرات التمور بـ3,8% خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f8d3cca901122.32772065_nolfjqehkgmip.jpg width=100 align=left border=0>

سجّلت قيمة صادرات تونس من التمور خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2024-2025 انخفاضًا بنسبة 3,8% لتُقدّر بـ 771,7 مليون دينار، وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.



وأفاد التقرير بأن 93,5% من العائدات متأتية من صادرات صنف "دقلة النور"، في حين بلغت الكميات المصدرة 121,5 ألف طن، بتراجع نسبته 5,7% مقارنة بالموسم الفارط، منها 84,2% "دقلة النور".

