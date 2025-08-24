تراجع عائدات صادرات التمور بـ3,8% خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم
سجّلت قيمة صادرات تونس من التمور خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2024-2025 انخفاضًا بنسبة 3,8% لتُقدّر بـ 771,7 مليون دينار، وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.
وأفاد التقرير بأن 93,5% من العائدات متأتية من صادرات صنف "دقلة النور"، في حين بلغت الكميات المصدرة 121,5 ألف طن، بتراجع نسبته 5,7% مقارنة بالموسم الفارط، منها 84,2% "دقلة النور".
أما معدل سعر الكلغ خلال الفترة نفسها فقد استقر عند 5,97 دنانير، مقابل 7,05 دنانير للكلغ لصنف "دقلة النور"، مسجلا في شهر جوان 2025 تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,5%.
وفي ما يخص التمور البيولوجية، فقد بلغت صادراتها 6,7 آلاف طن بقيمة 59,5 مليون دينار، أي بتراجع في الكميات بنسبة 8,1% وفي العائدات بنسبة 26,4% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.
