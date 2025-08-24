سيف الدين الخاوي يتألق بثلاث مساهمات حاسمة في فوز ريد ستار على غانغون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aadab0112758.39261372_hjioelqgfpnmk.jpg width=100 align=left border=0>

خطف اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الخاوي الأضواء في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدرجة الثانية الفرنسية "ليغ 2" بعد مساهمته المباشرة في ثلاثية من أصل أربعة أهداف قادت فريقه ريد ستار للفوز على مضيفه غانغون برباعية نظيفة.



الخاوي كان وراء التمريرة الحاسمة للهدف الأول في الدقيقة 23، ثم صنع الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 56. وقد غادر الميدان في الدقيقة 74 وسط تصفيق جماهير فريقه بعد أداء مميز.

