سيف الدين الخاوي يتألق بثلاث مساهمات حاسمة في فوز ريد ستار على غانغون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aadab0112758.39261372_hjioelqgfpnmk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 10:12
      
خطف اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الخاوي الأضواء في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدرجة الثانية الفرنسية "ليغ 2" بعد مساهمته المباشرة في ثلاثية من أصل أربعة أهداف قادت فريقه ريد ستار للفوز على مضيفه غانغون برباعية نظيفة.

الخاوي كان وراء التمريرة الحاسمة للهدف الأول في الدقيقة 23، ثم صنع الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 56. وقد غادر الميدان في الدقيقة 74 وسط تصفيق جماهير فريقه بعد أداء مميز.



بهذا الانتصار رفع ريد ستار رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد غانغون عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

يذكر أن الخاوي (30 سنة) انضم في جويلية الماضي إلى ريد ستار بعقد يمتد حتى جوان 2027 قادماً من نادي ماكارثور الأسترالي، بعد مسيرة حافلة شملت عدة محطات بارزة في فرنسا (أولمبيك مرسيليا، تروا، كليرمون، تور وكان) وتجارب احترافية في الخليج العربي وأستراليا.


