حل المجلس المركزي لإتحاد الفلاحين لتجاوزه النظام الأساسي والنظام الداخلي

Publié le Samedi 23 Août 2025 - 22:11
      
قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،  اليوم السبت، و بإجماع أعضائه الحاضرين حل المجلس المركزي للاتحاد لتجاوزه النظام الأساسي والنظام الداخلي  

و أكد المكتب التنفيذي، في بلاغ نشره على صفحته على منصة فايسبوكن أن "المرحلة الجديدة التي يدخلها الاتحاد ستكون تحت عنوان الإصلاح الشامل و الانفتاح الكامل على جميع الفلاحين والبحارة ضمن عمل نقابي ومهني يعلن القطيعة التامة مع أي لون سياسي أو حزبي ويؤسس لبناء منظمة فلاحية مستقلة تعمل فقط تحت راية الوطن  "

و تعهد المكتب التنفيذي بأن تكون "المصلحة الوطنية  دائما المنطلق والغاية في توجهات الاتحاد  الذي  ناضل منذ تأسيسه سنة 1949 في سبيل استقلال تونس وسيادتها" 


وفي وقت سابق اليوم  السبت أعلن المجلس المركزي للاتحاد، عقب اجتماع انعقد بولاية صفاقس، عن رفض مطلب استقالة رئيس المنظمة معز بن زغدان مؤكدا ضرورة مواصلة مهامه 

وجاء في البيان ايضان والذي حمل توقيع رئيسه بن زغدان، أنه "تم اتخاذ اجراءات تأديبية تحفظية، في انتظار عرضها على لجنة النظام في شأن بعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورئيس اتحاد جهوي إثر التجاوزات الخطيرة واللامسؤولة وتعمد إدخال البلبلة على المنظمة الوطنية" وهو ما تضمنه، ايضا،  بيان المجلس الوطني 
وقرر المجلس مراسلة رئاسة الجمهورية،  بشان الوضعية المالية الصعبة وخلاص أجور الموظفين 
وفي 12  أكتوبر الماضي  تولى معز بن زغدان منصب رئاسة الاتحاد اثر تصويت المجلس المركزي بالإجماع   بعد ان قدم نور الدين بن عياد ،  والذي انتخب في ماي 2022، استقالته من رئاسة الاتحاد لأسباب صحية 
 


