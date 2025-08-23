قابس : مطالبة بتطبيق قانون إنهاء المناولة على مجموعة من العمال بالمحطة النهائية لمعالجة غاز الجنوب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aa2a99deb977.42455807_fnlqkmgpijoeh.jpg width=100 align=left border=0>

- دعا عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، محمد الكو، في رسالة توجه بها، اليوم السبت، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ونشرها للعموم، إلى تفعيل قانون الشغل وإنصاف عمّال المناولة في قطاع الغاز بقابس وضمان حق الجهة في التنمية.



وبين الكو في ذات الرسالة أن القانون عدد 9 لسنة 2025 وخاصة الفصل الثامن منه قد جاء ليضع حدّا لمعاناة عمال المناولة وليؤكد حقهم في العمل القار، وأنه على الرّغم من وضوح هذا القانون فان عمال المناولة بالمحطة النهائية لغاز الجنوب ( نوارة ) لم يقع ترسيمهم حتى بعد انقضاء مدة التسعين يوما المحددة لتطبيق هذا القانون.

