قابس : مطالبة بتطبيق قانون إنهاء المناولة على مجموعة من العمال بالمحطة النهائية لمعالجة غاز الجنوب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aa2a99deb977.42455807_fnlqkmgpijoeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 23 Août 2025 - 21:53
      
- دعا عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، محمد الكو، في رسالة توجه بها، اليوم السبت، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ونشرها للعموم، إلى تفعيل قانون الشغل وإنصاف عمّال المناولة في قطاع الغاز بقابس وضمان حق الجهة في التنمية.

وبين الكو في ذات الرسالة أن القانون عدد 9 لسنة 2025 وخاصة الفصل الثامن منه قد جاء ليضع حدّا لمعاناة عمال المناولة وليؤكد حقهم في العمل القار، وأنه على الرّغم من وضوح هذا القانون فان عمال المناولة بالمحطة النهائية لغاز الجنوب ( نوارة ) لم يقع ترسيمهم حتى بعد انقضاء مدة التسعين يوما المحددة لتطبيق هذا القانون.



وجاء في الرسالة أنه من غير المقبول أن يطبق القانون على البعض دون البعض الآخر وإقصاء أبناء جهة قابس من حقهم في التنمية والتشغيل في مشاريع تقام بجهتهم. كما تضمنت ذات الرسالة مناشدة بالتدخل لفرض احترام القانون وترسيم هؤلاء العمال.

وكان عدد من أعضاء المجالس المنتخبة ومن نشطاء المجتمع المدني والمواطنين قد نفذوا اليوم وقفة احتجاجية مساندة لمجموعة من العمال المعتصمين منذ أكثر من شهر داخل المحطة النهائية لمعالجة غاز الجنوب للمطالبة بترسيمهم وبتطبيق القانون الخاص بانهاء المناولة.


