العودة الى الرابطة المحترفة الاولى مرتبط بتعزيزات ضرورية في الزاد البشري وبتجاوز الازمة المادية التي يتخبط فيها الفريق (مدرب قوافل قفصة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aa0e30736bb6.29258914_fkionjhmpgelq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 23 Août 2025 - 20:32
      
اكد فرحات زروق مدرب القوافل الرياضية بقفصة ان طموح العودة الى الرابطة المحترفة الاولى مرتبط بتعزيزات ضرورية في الزاد البشري وبتجاوز الازمة المادية التي يتخبط فيها الفريق.
واضاف زروق في تصريح افاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت ان الانتدابات تسير بنسق بطيء في حظيرة القوافل، حيث اكتفى الفريق الى حدود اليوم بعقد ثلاثة انتدابات تتمثل في المدافع المحوري علاء السكراني ولاعبي الارتكاز خليل الدربالي وبديع الجويني، مشيرا الى ان الاتصالات لاتزال جارية قصد دعم كل الخطوط في قادم الأيام، موضحا ان الفريق فرط في ابرز ركائزه بنهاية الموسم المنقضي الذي شهد هبوط القوافل الى الرابطة المحترفة الثانية، على غرار انور الجويني واسامة الجبالي ورامي الجريدي وغيرهم.
واضاف في هذا السياق انه يفكر في انتهاج سياسة التشبيب والاستفادة من شبان الفريق ومنحهم فرصة البروز للاستفادة من مهاراتهم وتكوين نواة صلبة من ابناء الجمعية من جهة، وترشيد النفقات والضغط على المصاريف من جهة اخرى.

وصرح فرحات زروق ان الفريق سيدخل في تربص اعدادي بالعاصمة من 27 اوت الجاري الى 6 سبتمبر القادم، تتخلله ثلاث مباريات ودية، ضد كل من القلعة الرياضية ونادي حمام الانف، في انتظار الكشف عن هوية الفريق الذي ستواجهه القوافل في الاختبار الثالث.

وفي سؤال ل "وات" حول الاهداف المعلنة لقوفل قفصة خلال الموسم القادم، أوضح زروق انه لا يمكن للقوافل الا ان تعلن هدف الصعود والعودة الى الرابطة المحترفة الاولى، لكن هذا الهدف يقتضي تجاوز الازمة المادية التي يتخبط فيها الفريق بما من شانه ان يساعد على تنقية الاجواء وإنعاشها وتعزيز حظوظ الصعود، مشيرا الى انه لا يخشى المنافسين بقدر ما يخشى الظروف المحيطة بالتحضيرات.
وبخصوص رأيه في المجموعة التي تنتمي اليها القوافل (المجموعة الثانية)، اكد زروق ان المستوى متقارب بين كل فرق المجموعة التي ستكون "مجموعة صعبة المراس على الجميع" وفق تعبيره.
ويتكون الاطار الفني للقوافل الرياضية بقفصة من فرحات زروق (مدرب اول) وجهاد زروق (مدرب مساعد اول) وسمير عبادة (مدرب مساعد ثان) وشكري الزيدي (مدرب حراس)


