العودة الى الرابطة المحترفة الاولى مرتبط بتعزيزات ضرورية في الزاد البشري وبتجاوز الازمة المادية التي يتخبط فيها الفريق (مدرب قوافل قفصة)

اكد فرحات زروق مدرب القوافل الرياضية بقفصة ان طموح العودة الى الرابطة المحترفة الاولى مرتبط بتعزيزات ضرورية في الزاد البشري وبتجاوز الازمة المادية التي يتخبط فيها الفريق.

واضاف زروق في تصريح افاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت ان الانتدابات تسير بنسق بطيء في حظيرة القوافل، حيث اكتفى الفريق الى حدود اليوم بعقد ثلاثة انتدابات تتمثل في المدافع المحوري علاء السكراني ولاعبي الارتكاز خليل الدربالي وبديع الجويني، مشيرا الى ان الاتصالات لاتزال جارية قصد دعم كل الخطوط في قادم الأيام، موضحا ان الفريق فرط في ابرز ركائزه بنهاية الموسم المنقضي الذي شهد هبوط القوافل الى الرابطة المحترفة الثانية، على غرار انور الجويني واسامة الجبالي ورامي الجريدي وغيرهم.

واضاف في هذا السياق انه يفكر في انتهاج سياسة التشبيب والاستفادة من شبان الفريق ومنحهم فرصة البروز للاستفادة من مهاراتهم وتكوين نواة صلبة من ابناء الجمعية من جهة، وترشيد النفقات والضغط على المصاريف من جهة اخرى.

