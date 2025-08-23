الملعب التونسي يعزز صفوفه بالظهير الايسر عزيز سايحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aa0bbfbc6a96.69656618_oenfmpijgqkhl.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الملعب التونسي اليوم السبت عن انتداب الظهير الأيسر عزيز سايحي الذي ارتبط مع الفريق بعقد بموسمين.

وسبق للسايحي (24 سنة) ان خاض تجارب سابقة في الرابطة المحترفة الاولى مع النادي الرياضي الصفاقسي والاولمبي الباجي، فضلا عن خوض تجربة احترافية في صربيا.

ويحتل الملعب التونسي المركز الخامس بعد 3 جولات من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب5 نقاط.

