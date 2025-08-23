Babnet   Latest update 20:03 Tunis

الملعب التونسي يعزز صفوفه بالظهير الايسر عزيز سايحي

اعلن الملعب التونسي اليوم السبت عن انتداب الظهير الأيسر عزيز سايحي الذي ارتبط مع الفريق بعقد بموسمين.
وسبق للسايحي (24 سنة) ان خاض تجارب سابقة في الرابطة المحترفة الاولى مع النادي الرياضي الصفاقسي والاولمبي الباجي، فضلا عن خوض تجربة احترافية في صربيا.
ويحتل الملعب التونسي المركز الخامس بعد 3 جولات من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب5 نقاط.

ويلاقي الملعب التونسي يوم الاربعاء القادم نجم المتلوي ضمن منافسات الجولة الرابعة لسباق البطولة.

ر - طارق
 


