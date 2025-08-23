وزارة الفلاحة تحدد أسعار بيع البذور الممتازة والعادية المخصصة لموسم الحبوب 2026-2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن ضبط قائمة أسعار البذور الممتازة والعادية التي تم تخصيصها ضمن برنامج تم وضعه لتوفير كميات كافية من الحبوب في إطار الإستعداد لموسم الحبوب 2025 -2026 .



وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته، السبت، ان قائمة الحبوب الممتازة، تتضمن تحديد سعر 170 دينار للقنطار من القمح الصلب و 140 دينار للقنطار من القمح اللين و 130 دينار للقنطار من الشعير والتريتيكال.

