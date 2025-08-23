Babnet   Latest update 16:48 Tunis

وزارة الفلاحة تحدد أسعار بيع البذور الممتازة والعادية المخصصة لموسم الحبوب 2026-2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 15:31 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن ضبط قائمة أسعار البذور الممتازة والعادية التي تم تخصيصها ضمن برنامج تم وضعه لتوفير كميات كافية من الحبوب في إطار الإستعداد لموسم الحبوب 2025 -2026 .

وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته، السبت، ان قائمة الحبوب الممتازة، تتضمن تحديد سعر 170 دينار للقنطار من القمح الصلب و 140 دينار للقنطار من القمح اللين و 130 دينار للقنطار من الشعير والتريتيكال.



وأضافت الوزارة، أن قائمة البذور التجارية العادية المراقبة، تتضمن فقط مادة الشعير والتي ستباع بسعر 115 دينار للقنطار، علما وانه سيتم تحميل نسبة 3 بالمائة إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.
وتمكنت تونس الى غاية 4 أوت 2025، من تجميع 823ر11 مليون قنطار من الحبوب منها قرابة 115ر11 مليون قنطار للإستهلاك تشكل قرابة 96 بالمائة من إجمالي الكميات المجمعة وتعد بقية الكميات من الحبوب الممتازة والتي تقارب 700 ألف قنطار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313787


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:02
16:05
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
33°-23
34°-25
38°-26
41°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    