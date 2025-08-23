وزارة الفلاحة تحدد أسعار بيع البذور الممتازة والعادية المخصصة لموسم الحبوب 2026-2025
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن ضبط قائمة أسعار البذور الممتازة والعادية التي تم تخصيصها ضمن برنامج تم وضعه لتوفير كميات كافية من الحبوب في إطار الإستعداد لموسم الحبوب 2025 -2026 .
وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته، السبت، ان قائمة الحبوب الممتازة، تتضمن تحديد سعر 170 دينار للقنطار من القمح الصلب و 140 دينار للقنطار من القمح اللين و 130 دينار للقنطار من الشعير والتريتيكال.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته، السبت، ان قائمة الحبوب الممتازة، تتضمن تحديد سعر 170 دينار للقنطار من القمح الصلب و 140 دينار للقنطار من القمح اللين و 130 دينار للقنطار من الشعير والتريتيكال.
وأضافت الوزارة، أن قائمة البذور التجارية العادية المراقبة، تتضمن فقط مادة الشعير والتي ستباع بسعر 115 دينار للقنطار، علما وانه سيتم تحميل نسبة 3 بالمائة إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.
وتمكنت تونس الى غاية 4 أوت 2025، من تجميع 823ر11 مليون قنطار من الحبوب منها قرابة 115ر11 مليون قنطار للإستهلاك تشكل قرابة 96 بالمائة من إجمالي الكميات المجمعة وتعد بقية الكميات من الحبوب الممتازة والتي تقارب 700 ألف قنطار.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313787