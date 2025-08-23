الملعب التونسي ينتدب المهاجم امين الله الحبوبي
اعلن الملعب التونسي اليوم السبت عن انتداب المهاجم أمين الله الحبوبي بعقد لموسمين لتعزيز الزاد البشري للفريق وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان الحبوبي (23 سنة) سبق له تقمص زي الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي ونادي ديفيريدانج من لوكسمبورغ.
ويحتل الملعب التونسي المركز الخامس بعد 3 جولات من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب5 نقاط.
يذكر ان الحبوبي (23 سنة) سبق له تقمص زي الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي ونادي ديفيريدانج من لوكسمبورغ.
ويحتل الملعب التونسي المركز الخامس بعد 3 جولات من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب5 نقاط.
ويلاقي الملعب التونسي يوم الاربعاء القادم نجم المتلوي ضمن منافسات الجولة الرابعة لسباق البطولة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313784