الملعب التونسي ينتدب المهاجم امين الله الحبوبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9ddab15eba1.58843526_gjlpfhqnemoik.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الملعب التونسي اليوم السبت عن انتداب المهاجم أمين الله الحبوبي بعقد لموسمين لتعزيز الزاد البشري للفريق وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الحبوبي (23 سنة) سبق له تقمص زي الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي ونادي ديفيريدانج من لوكسمبورغ.

ويحتل الملعب التونسي المركز الخامس بعد 3 جولات من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب5 نقاط.

