المركز البيداغوجي يصدر كتبا موازية وقصصا مكتوبة بطريقة "البراي" لفائدة التلاميذ المكفوفين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e427367c3ba26.73699782_hnloegimpjkfq.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر المركز الوطني البيداغوجي بعنوان السنة الدراسية 2025-2026 كتبا موازية وقصصا مكتوبة بطريقة "البراي" لفائدة التلاميذ المكفوفين، حسب ما أكده الرئيس المدير العام للمركز كريم داود في حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ولفت كريم داود أنه في إطار حرص المركز الوطني البيداغوجي على تفعيل دوره الإنساني و الاجتماعي وتعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، لم يكتف خلال السنة الدراسية الحالية بنشر الكتب المدرسية المكتوبة بطريقة "البراي" وانما قام أيضا بإصدار قصص و كتب موازية متطابقة من حيث المحتوى البيداغوجي مع الكتب الموجهة لبقية التلاميذ التونسيين.

وأضاف أن المركز الوطني البيداغوجي خصّص 314 عنوانا موجّها لأبناء التونسيين بالخارج، 206 عنوانا منها خاصة بالكتب المدرسية في مختلف المستويات التعليمية (ابتدائي واعدادي و ثانوي) والبقية عبارة عن كتب دعم ودروس صيفية تهدف بالخصوص إلى تعزيز قدرات هذه الفئة من التلاميذ في اللغة العربية وتحمل رسائل معزّزة لمبدأ التشبث بالهوية العربية والإعتزاز بالإنتماء إلى الوطن.

