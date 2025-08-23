Babnet   Latest update 15:07 Tunis

المركز البيداغوجي يصدر كتبا موازية وقصصا مكتوبة بطريقة "البراي" لفائدة التلاميذ المكفوفين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e427367c3ba26.73699782_hnloegimpjkfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 15:07 قراءة: 1 د, 6 ث
      
 أصدر المركز الوطني البيداغوجي بعنوان السنة الدراسية 2025-2026 كتبا موازية وقصصا مكتوبة بطريقة "البراي" لفائدة التلاميذ المكفوفين، حسب ما أكده الرئيس المدير العام للمركز كريم داود في حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ولفت كريم داود أنه في إطار حرص المركز الوطني البيداغوجي على تفعيل دوره الإنساني و الاجتماعي وتعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، لم يكتف خلال السنة الدراسية الحالية بنشر الكتب المدرسية المكتوبة بطريقة "البراي" وانما قام أيضا بإصدار قصص و كتب موازية متطابقة من حيث المحتوى البيداغوجي مع الكتب الموجهة لبقية التلاميذ التونسيين.
وأضاف أن المركز الوطني البيداغوجي خصّص 314 عنوانا موجّها لأبناء التونسيين بالخارج، 206 عنوانا منها خاصة بالكتب المدرسية في مختلف المستويات التعليمية (ابتدائي واعدادي و ثانوي) والبقية عبارة عن كتب دعم ودروس صيفية تهدف بالخصوص إلى تعزيز قدرات هذه الفئة من التلاميذ في اللغة العربية وتحمل رسائل  معزّزة لمبدأ التشبث بالهوية العربية والإعتزاز بالإنتماء إلى الوطن.

وأشار الى أن المركز قام أيضا باصدار 390 دليلا بيداغوجيا متعلقا بجميع المواد و الشعب و المستويات الدراسية لفائدة المدرّسين بأسعار معقولة جدا (تتراوح بين 3 و 8 دنانير)، فضلا عن اصدار 15 دليلا موجّها لمدرّسي تلاميذ التونسيين خارج حدود الوطن .

كما تولى المركز الوطني البيداغوجي إصدار سلسلة من الكتب الموازية تحت عنوان "أرافق طفلي" موجهة الى التلاميذ بالمرحلة الإبتدائية، مشددا على أنها مدقّقة من قبل ثلة من الخبراء و المتفقدين الأكفاء حسب  تقديره.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313781


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:02
16:05
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-23
34°-25
38°-26
41°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    