Babnet   Latest update 15:07 Tunis

المركز البيداغوجي يعمل على تطوير تطبيقة محمّلة على الهاتف الجوال للعثور على جميع عناوين الكتب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9bcbcd3b703.38332618_lqhkingjfpome.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 14:03 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أفاد الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود في حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان المركز يعمل على تطوير تطبيقة إلكترونية محملة على الهاتف الجوال تعتمد على نظام تحديد مواقع المكتبات وقائمة العناوين المتوفرة بها لتمكين التلاميذ و الأولياء من العثور على جميع عناوين الكتب المطلوبة.

وأضاف كريم داود أن دخول هذه التطبيقة حيّز الإستغلال سيكون متاحا إنطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، موضحا أن هذه التطبيقة تندرج في إطار مزيد تطوير التطبيقة المتوفرة حاليا على موقع المركز الوطني البيداغوجي و التي تحتوي على عدد هام من عناوين المكتبات وقائمة الكتب المتوفرة بها.

وبيّن أنه يمكن للتلاميذ والأولياء الإستعانة بهذه التطبيقة للعثور على عناوين الكتب غير المتوفرة بمكتبة حيّهم أو منطقتهم، في مكتبات أخرى مجاورة، كما يمكن لهم التوجه مباشرة لأحد فروع المركز الوطني البيداغوجي لإقتنائها.


وأبرز كريم داود من جهة أخرى أن بعض المناطق تحتوي على مكتبة وحيدة أو مكتبتين مما  يجعل الضغط عليها كبيرا وهو ما يفسر عدم توفر بعض عناوين الكتب المدرسية بها، مشددا على أن ذلك لا يعني مطلقا عدم توفر المخزون الكافي من هذه الكتب لدى المركز الوطني البيداغوجي.
ولفت الى أن عملية توزيع الكتب على المكتبات وصلت نسبتها العامة 75 بالمائة وفي بعض الجهات 100 بالمائة، مشيرا إلى أنه في غضون أسبوع سيتم تزويد المكتبات بجميع العناوين دون نقصان.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313780


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:02
16:05
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-23
34°-25
38°-26
41°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    