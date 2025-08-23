المركز البيداغوجي يعمل على تطوير تطبيقة محمّلة على الهاتف الجوال للعثور على جميع عناوين الكتب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9bcbcd3b703.38332618_lqhkingjfpome.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود في حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان المركز يعمل على تطوير تطبيقة إلكترونية محملة على الهاتف الجوال تعتمد على نظام تحديد مواقع المكتبات وقائمة العناوين المتوفرة بها لتمكين التلاميذ و الأولياء من العثور على جميع عناوين الكتب المطلوبة.



وأضاف كريم داود أن دخول هذه التطبيقة حيّز الإستغلال سيكون متاحا إنطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، موضحا أن هذه التطبيقة تندرج في إطار مزيد تطوير التطبيقة المتوفرة حاليا على موقع المركز الوطني البيداغوجي و التي تحتوي على عدد هام من عناوين المكتبات وقائمة الكتب المتوفرة بها.

