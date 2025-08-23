المركز البيداغوجي يعمل على تطوير تطبيقة محمّلة على الهاتف الجوال للعثور على جميع عناوين الكتب
أفاد الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود في حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان المركز يعمل على تطوير تطبيقة إلكترونية محملة على الهاتف الجوال تعتمد على نظام تحديد مواقع المكتبات وقائمة العناوين المتوفرة بها لتمكين التلاميذ و الأولياء من العثور على جميع عناوين الكتب المطلوبة.
وأضاف كريم داود أن دخول هذه التطبيقة حيّز الإستغلال سيكون متاحا إنطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، موضحا أن هذه التطبيقة تندرج في إطار مزيد تطوير التطبيقة المتوفرة حاليا على موقع المركز الوطني البيداغوجي و التي تحتوي على عدد هام من عناوين المكتبات وقائمة الكتب المتوفرة بها.
وبيّن أنه يمكن للتلاميذ والأولياء الإستعانة بهذه التطبيقة للعثور على عناوين الكتب غير المتوفرة بمكتبة حيّهم أو منطقتهم، في مكتبات أخرى مجاورة، كما يمكن لهم التوجه مباشرة لأحد فروع المركز الوطني البيداغوجي لإقتنائها.
وأبرز كريم داود من جهة أخرى أن بعض المناطق تحتوي على مكتبة وحيدة أو مكتبتين مما يجعل الضغط عليها كبيرا وهو ما يفسر عدم توفر بعض عناوين الكتب المدرسية بها، مشددا على أن ذلك لا يعني مطلقا عدم توفر المخزون الكافي من هذه الكتب لدى المركز الوطني البيداغوجي.
ولفت الى أن عملية توزيع الكتب على المكتبات وصلت نسبتها العامة 75 بالمائة وفي بعض الجهات 100 بالمائة، مشيرا إلى أنه في غضون أسبوع سيتم تزويد المكتبات بجميع العناوين دون نقصان.
