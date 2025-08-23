بلدية باردو تدعو الى الاعتناء والمحافظة على المظهر العام للعلم الوطني
دعت بلدية باردو كافة الادارات والمؤسسات المحلية والهياكل العمومية والخاصة المنتصبة بالمجال الترابي لمدينة باردو الى الاعتناء والمحافظة على المظهر العام للعلم الوطني.
وحثت البلدية في بلاغ، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، على ضرورة ابراز العلم بواجهات المباني العمومية في صورة لائقة مع الحرص على العناية اللازمة بمظهره وصيانة حرمته وعدم التغافل عن تجديده كلما اقتضت الحاجة لذلك باعتباره رمز السيادة الوطنية.
كما دعت الى ضرورة التعهد بصيانة واجهات المباني بصفة دورية مشيرة الى أنه سيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية في الغرض للوقوف على الالتزام بتطبيق مقتضيات هذا البلاغ.
