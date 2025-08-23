بلدية باردو تدعو الى الاعتناء والمحافظة على المظهر العام للعلم الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9a91563ade5.23685822_homjekiflpqng.jpg width=100 align=left border=0>

دعت بلدية باردو كافة الادارات والمؤسسات المحلية والهياكل العمومية والخاصة المنتصبة بالمجال الترابي لمدينة باردو الى الاعتناء والمحافظة على المظهر العام للعلم الوطني.



وحثت البلدية في بلاغ، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، على ضرورة ابراز العلم بواجهات المباني العمومية في صورة لائقة مع الحرص على العناية اللازمة بمظهره وصيانة حرمته وعدم التغافل عن تجديده كلما اقتضت الحاجة لذلك باعتباره رمز السيادة الوطنية.

