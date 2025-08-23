Babnet   Latest update 13:58 Tunis

بلدية باردو تدعو الى الاعتناء والمحافظة على المظهر العام للعلم الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9a91563ade5.23685822_homjekiflpqng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 13:41 قراءة: 0 د, 28 ث
      
دعت بلدية باردو كافة الادارات والمؤسسات المحلية والهياكل العمومية والخاصة المنتصبة بالمجال الترابي لمدينة باردو الى الاعتناء والمحافظة على المظهر العام للعلم الوطني.

وحثت البلدية في بلاغ، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، على ضرورة ابراز العلم بواجهات المباني العمومية في صورة لائقة مع الحرص على العناية اللازمة بمظهره وصيانة حرمته وعدم التغافل عن تجديده كلما اقتضت الحاجة لذلك باعتباره رمز السيادة الوطنية.



كما دعت الى ضرورة التعهد بصيانة واجهات المباني بصفة دورية مشيرة الى أنه سيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية في الغرض للوقوف على الالتزام بتطبيق مقتضيات هذا البلاغ.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313775


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:02
16:05
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-23
34°-25
37°-26
41°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    