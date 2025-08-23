Babnet   Latest update 16:48 Tunis

العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل علبة كرتونية بكورنيش سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bebe-pixabay.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 23 Août 2025 - 16:48
      
شهد كورنيش سوسة صباح اليوم السبت 23 أوت 2025 حادثة صادمة، حيث عثر عدد من المارة على رضيعة حديثة الولادة ملقاة على قارعة الطريق داخل علبة كرتونية.

وبحسب ما نقلته إذاعة صبرة أف أم، تم على الفور إشعار الوحدات الأمنية والحماية المدنية، التي تحولت إلى مكان الحادثة لتأمين نقل الرضيعة نحو مستشفى فرحات حشاد بسوسة، حيث تخضع حاليًا للرعاية الصحية اللازمة.



من جهتها، فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا عاجلًا للكشف عن ملابسات هذه الحادثة ودوافعها، والبحث في الظروف التي أدت إلى التخلي عن الطفلة بهذه الطريقة.


