العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل علبة كرتونية بكورنيش سوسة

شهد كورنيش سوسة صباح اليوم السبت 23 أوت 2025 حادثة صادمة، حيث عثر عدد من المارة على رضيعة حديثة الولادة ملقاة على قارعة الطريق داخل علبة كرتونية.



وبحسب ما نقلته إذاعة صبرة أف أم، تم على الفور إشعار الوحدات الأمنية والحماية المدنية، التي تحولت إلى مكان الحادثة لتأمين نقل الرضيعة نحو مستشفى فرحات حشاد بسوسة، حيث تخضع حاليًا للرعاية الصحية اللازمة.

