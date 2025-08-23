مقايضة الحبوب المثبتة بحبوب استهلاك خلال الموسم الفلاحي 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cereales2017.jpg width=100 align=left border=0>

افاد ديوان الحبوب، الجمعة انه يرخص الى غاية 31 ديسمبر2025 في مقايضة بذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة بالقمح الصلب والقمح اللين المثبتة



واشار الديوان، في بلاغ، انه بامكان منتجي الجبوب تسليم كمياتهم من القمح الصلب او القمح اللين 2025 الى مراكز التجميع التي يعتزمون اقتناء حاجياتهم من البذور المثبتة منها حيث سيتم قبولها وتحديد قيمتها مع تمكين المنتجين من منحة التسليم السريع في حدود الكميات التي سيتم اعتماد قيمتها الجملية لشراء البذور المثبتة، لافتا الى انه بالامكان مقايضة القمح الصلب ببذور القمح اللين وكذلك القمح اللين ببذور القمح الصلب





واكد الديوان على ضرورة تسجيل جميع عمليات المقايضة بدفاتر خاصة تعتمد المراقبة وتتضمن هوية الفلاحين المنتفعين باجراءات المقايضة وكميات البذور وكميات الحبوب موضوع كل عملية مقايضة على ان يتم ارفاق هذه الدفاتر بنظائر من وصولات قبول كميات الحبوب التي تمت مقايضتها ونظائر من وصولات تسليم كميات البذور اضافة الى التصريح بكميات الحبوب المقبولة في اطار المقايضة على مستوى التصاريح الدورية النصف شهرية للمخزون