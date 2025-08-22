Babnet   Latest update 17:41 Tunis

توننداكس يقفل تداولات اليوم الجمعة على إرتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb9fcd1f21713.83765558_nhkqioegmjflp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 16:18 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، تداولات الجمعة، على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة مدركا مستوى 11 ألف و 820 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.
وسجلت السوق قرابة 8ر5 مليون دينار، على شكل تداولات، وقد إستفاد سهم التونسية للإيجار المالي والفكتورنغ، من حصة قاربت مليون دينار وأقفل الجلسة، مرتفعا بنسبة 2 بالمائة ليصل الى مستوى 590ر34 دينار.
وتصدر سهم نيو بودي لاين، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 6ر4 بالمائة وافقل عند مستوى 560ر4 دينار متبوعا بسهم الشركة التونسية للورق بنسبة 8ر2 بالمائة سعر اغلاق في حدود 340ر3 دينار.

وتراجع سهم بي هاش للايجار المالي، في المقابل،بنسبة 1ر4 بالمائة مدركا مستوى 170ر4 دينار وخسر سهم مجموعة تواصل القابضة 9ر2 بالمائة من قيمته وانهى الجلسة عند مستوى 660ر0 دينار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313747


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 أوت 2025 | 28 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:05
12:29
05:42
04:09
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-23
33°-23
37°-25
39°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    