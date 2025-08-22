توننداكس يقفل تداولات اليوم الجمعة على إرتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb9fcd1f21713.83765558_nhkqioegmjflp.jpg width=100 align=left border=0>

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، تداولات الجمعة، على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة مدركا مستوى 11 ألف و 820 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وسجلت السوق قرابة 8ر5 مليون دينار، على شكل تداولات، وقد إستفاد سهم التونسية للإيجار المالي والفكتورنغ، من حصة قاربت مليون دينار وأقفل الجلسة، مرتفعا بنسبة 2 بالمائة ليصل الى مستوى 590ر34 دينار.

وتصدر سهم نيو بودي لاين، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 6ر4 بالمائة وافقل عند مستوى 560ر4 دينار متبوعا بسهم الشركة التونسية للورق بنسبة 8ر2 بالمائة سعر اغلاق في حدود 340ر3 دينار.





وتراجع سهم بي هاش للايجار المالي، في المقابل،بنسبة 1ر4 بالمائة مدركا مستوى 170ر4 دينار وخسر سهم مجموعة تواصل القابضة 9ر2 بالمائة من قيمته وانهى الجلسة عند مستوى 660ر0 دينار.