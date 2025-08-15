Babnet   Latest update 18:07 Tunis

ديوان الخدمات الجامعية يعلن عن رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وينشر شروط الانتفاع بالسكن الاستثنائي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 18:07
      
اعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال اليوم الجمعة، عن شروط الانتفاع بالسكن الجامعي الاستثنائي بالنسبة للسنة الجامعية 2025/2026 داعيا الراغبين في الانتفاع بالسكن الاستثنائي بمؤسسات الإيواء الراجعة بالنظر للديوان إلى المبادرة بتسجيل مطالبهم عبر الانترنت، بداية من 28 أوت 2025.

واضاف في بلاغ له انه يتم التسجيل عبر الرابط www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login  بالنسبة لحاملي باكالوريا 2024 من الذكور وباكالوريا 2023 بالنسبة للاناث على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2025.



وشدد على ان الاستجابة للمطالب الواردة تتم حصريا عبر منظومة السكن الجامعي وفي حدود الشغورات المتوفرة والإعلان عن النتائج حسب رزنامة العودة الجامعية.


وبالنسبة لسنوات الباكالوريا الأخرى، اشار الديوان ال امكانية الإعلان عن إعادة فتح المنظومة لتمكين الطلبة من تقديم مطاللبهم، وذلك في صورة توفر الشغورات، وفق البلاغ.
 

وقد نشر الديوان من جهة اخرى رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي والاعلان عن النتائج مشيرا الى ان عملية الترشح للانتفاع بالسكان الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد تنطلق بداية من 20 اوت وتتواصل إلى غاية 31 مارس 2026 على أن يتم الإعلان عن النتائج بين 27 أوت الجاري و8 سبتمبر 2025 حسب تواريخ العودة الجامعية في المؤسسات الجامعية.

اما بالنسية لمطالب تجديد السكن بالنسبة للفتيات فتنطلق بداية من 20 أوت 2025 وإلى غاية 31 ديسمبر 2025 على أن يتم بداية الاعلان عن النتائج بين 27 أوت الجاري و8 سبتمبر 2025 حسب تواريخ العودة الجامعية في المؤسسات الجامعية.


Babnet

