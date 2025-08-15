ديوان الخدمات الجامعية يعلن عن رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وينشر شروط الانتفاع بالسكن الاستثنائي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال اليوم الجمعة، عن شروط الانتفاع بالسكن الجامعي الاستثنائي بالنسبة للسنة الجامعية 2025/2026 داعيا الراغبين في الانتفاع بالسكن الاستثنائي بمؤسسات الإيواء الراجعة بالنظر للديوان إلى المبادرة بتسجيل مطالبهم عبر الانترنت، بداية من 28 أوت 2025.



واضاف في بلاغ له انه يتم التسجيل عبر الرابط www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login بالنسبة لحاملي باكالوريا 2024 من الذكور وباكالوريا 2023 بالنسبة للاناث على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2025.

