Babnet   Latest update 18:27 Tunis

الطقس يتواصل عامة قليل السحب ليل الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hararameteovril.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 17:52 قراءة: 0 د, 18 ث
      
يتواصل الطقس، ليل الثلاثاء، عامة قليل السحب وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر الليل بالجنوب الغربي.



يكون البحر قليل الإضطراب فمحليا متموجا وتتراوح الحرارة ليلا بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 309481


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 جوان 2025 | 14 ذو الحجة 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-19
31°-19
32°-21
36°-22
35°-23
  • Avoirs en devises
    23017,3

  • (05/06)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,36416 DT        1$ =2,96375 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/06)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    