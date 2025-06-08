الطقس يتواصل عامة قليل السحب ليل الثلاثاء
يتواصل الطقس، ليل الثلاثاء، عامة قليل السحب وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر الليل بالجنوب الغربي.
تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر الليل بالجنوب الغربي.
يكون البحر قليل الإضطراب فمحليا متموجا وتتراوح الحرارة ليلا بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات.
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