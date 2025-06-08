الطقس يتواصل عامة قليل السحب ليل الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hararameteovril.jpg width=100 align=left border=0>

يتواصل الطقس، ليل الثلاثاء، عامة قليل السحب وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي.



تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر الليل بالجنوب الغربي.

