مشروع قانون المالية 2025: المصادقة على الفصل 54 معدلا

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صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، مساء الخميس، بقصر باردو، خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، على تعديل الفصل 54 المتعلق بدعم القدرة التنافسية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"، بموافقة 108 نائبا واحتفاظ 11 نائبا ورفض 9 نواب.





وتضمن التعديل تغييرا شكليا في العنوان كالاتي "اعفاء المعدات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والمحالة مجانا الى الشركة التونسية لصناعة الحديد من المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد".



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وينص الفصل، على ان تنتفع التجهيزات والمعدات القديمة التي زال الانتفاع بها والمتحصل في شانها على امتياز جبائي عند التوريد او المكتتب في شانها سند الانتفاع بكفالة، بالاعفاء من المعاليم والاداءات المستوجبة عند تحطيمها واحالة الفضلات الحديدية الناجمة عن عمليات التحطيم لفائدة الشركة التونسية لصناعة "الفولاذ" دون مقابل.





ويخضع هذا الاجراء لترخيص من مصالح الديوانة المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وينص الفصل، على ان تنتفع التجهيزات والمعدات القديمة التي زال الانتفاع بها والمتحصل في شانها على امتياز جبائي عند التوريد او المكتتب في شانها سند الانتفاع بكفالة، بالاعفاء من المعاليم والاداءات المستوجبة عند تحطيمها واحالة الفضلات الحديدية الناجمة عن عمليات التحطيم لفائدة الشركة التونسية لصناعة "الفولاذ" دون مقابل.ويخضع هذا الاجراء لترخيص من مصالح الديوانة المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.