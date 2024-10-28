وتريات دار سيبستيان بالحمامات تحتفي بآلة الكمان بتنظيم اقامة فنية للهواة وبرمجة عروض موسيقية من 28 اكتوبر الى 3 نوفمبر

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اعطيت مساء اليوم بدار سيبستيان بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات اشارة انطلاق دورة "وتريات دار سيبستيان" التي اختارت ان تحتفي بآلة الكمان عبر تنظيم اقامة فنية ل25 متربص من العازفين الهواة وبرمجة مجموعة من العروض الموسيقية على امتداد اسبوع كامل من 28 اكتوبر الى 3 نوفمبر.



واشار المدير العام للمركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون نجيب الكسراوي في تصريح لوكالة "وات" بالمناسبة الى "وتريات دار سيبستيان" تشكل محطة ثقافية دورية تزامنت مع تنظيم تظاهرة اكتوبر الموسيقي واختارت في دورتها الجديدة ان تحتفي بآلة الكمان وان تفتح الباب ل25 متربص من طلبة المعاهد العليا للموسيقى ومن المولعين بالعزف على آلة الكمان للمشاركة في اقامة فنية تتضمن مجموعة من الورشات التكوينية " الماستر كلاس" نظرية وتطبيقية سيشرف عليها اساتذة مختصين من بينهم الاستاذ زياد الزواري والاستاذ شكري الخليفي وبرمجة لقاءات تفاعلية باعتماد آلة الكمان.





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وابرز ان الاقامة الفنية ستتوج في اليوم الختامي لوتريات دار سيبستيان بالحمامات بعرض ختامي يحيه المشاركون في التربصات والورشات الموسيقية مبينا ان التظاهرة ستشهد تقديم ثلاثة عروض موسيقية محترفة محورها آلة الكمان اولها يوم 29 اكتوبر بعرض " غمر" للاستاذ عطيل معاوي و ثانيها عرض " كلاسيكيات الضفتين" يوم 31 اكتوبر للاستاذ شكري الخليفي وثالثها عرض " دوائر" يوم السبت 2 نوفمبر يحييه الاستاذ زياد الزواري.



وتابع ان وتريات دارسيبستيان ستتميز في هذه الدورة الجديدة بتنظيم "المختبر الابداعي في الابتكار الصوتي" والذي سيتواصل على امتداد ايام الاقامة الفنية باشراف مختصين في تقنيات الصوت من بينهم بالخصوص الاستاذ سامي بن سعيد بما سيمكن العازفين المشاركين من "استكشاف ابعاد جديدة للعزف وتوسيع مداركهم الفنية عبر تجربة تفاعلية تشمل التقنيات الحديثة والاساليب المبتكرة في الاداء" وفق تعبيره.



وابرز من جهة اخرى ان ادارة المركز الثقافي الدولي بالحمامات تحرص على المواصلة في تنظيم التظاهرات الثقافية التي تعنى بالموسيقى وان تطور تظاهرة وتريات دار سيبستيان لتأخذ ابعادا متوسطية ودولية.

