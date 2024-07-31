هيئة الانتخابات تنشر دليل الترشحات للانتخابات الرئاسية لسنة 2024

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نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" دليل الترشحات للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وهو دليل مكوّن من 29 صفحة.

ويحتوى الدليل على مقدمة وعلى جزء خاص بالإطار القانوني لهذه الانتخابات، الذي يشمل شروط الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي وإجراءاته والجوانب الخاصة بالنظر والبت في مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل الهيئة والمقرر اجراؤها في تونس وخارجها مطلع أكتوبر 2024.

ويتضمن الإطار القانوني، وفق الدليل، المراحل الخاصة بالطعن في قرارات هيئة الانتخابات بخصوص مطالب الترشح. أما الجزء الأخير من الدليل فيخص سحب الترشحات الخاصة بتلك الانتخابات.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يهدف الدليل إلى "تقديم كافة المعطيات المتعلقة بقواعد وإجرءات الترشح لهذه الانتخابات".



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وشرعت الهيئة في تلقى ملفات الترشح لهذه الانتخابات منذ أول أمس الإثنين وتنتهى آجال تقديمها يوم الثلاثاء القادم السادس من أوت 2024.

ومن المنتظر أن تبت هيئة الانتخابات في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أوت القادم والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا وتعليقها يوم الأحد 11 أوت المقبل، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر 2024، وفق الرزنامة التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات.

كما تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 14 سبتمبر لتتواصل إلى غاية الجمعة 4 اكتوبر المقبل.









