بطولة المانيا - ليفركوزن يبتعد بفارق 10 نقاط في الصدارة بفوزه على عشرة من لاعبي كولن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e4bd0fd36120.09118626_lngemipjokfqh.jpg width=100 align=left border=0>

تقدم باير ليفركوزن بفارق عشر نقاط في صدارة البطولة الالمانية لكرة القدم وواصل مسيرته الخالية من الهزائم بفوزه 2-صفر على جاره المتعثر كولن الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول في مباراة قمة محلية محتدمة اليوم الأحد.

ويملك ليفركوزن، الذي خاض حتى الآن 34 مباراة دون هزيمة في كافة المسابقات هذا الموسم، 64 نقطة ليوسع الفارق مع بايرن ميونيخ بعد تعادل حامل اللقب 2-2 مع فرايبورغ يوم الجمعة الماضي، بينما ظل كولن في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

ولعب كولن بعشرة لاعبين بعد طرد يان تيلمان في الدقيقة 14 ثم تقدم ليفركوزن عبر جيريمي فريمبونغ في الدقيقة 37.

وظل أصحاب الأرض في المباراة إلى أن سجل أليكس غريمالدو هدفه التاسع في البندسليغا هذا الموسم في الدقيقة 73 ليحسم المباراة.