منوبة: سيتم تركيز نقطتي بيع من المنتج للمستهلك وإعداد برنامج لانتظام التزويد والعمل الرقابي ( المدير الجهوي للتجارة)

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تشهد ولاية منوبة خلال شهر رمضان المعظم تركيز نقطتي بيع من المنتج إلى المستهلك، ستكون الأولى بالحي التجاري في برج العامري "ديوان ماركت " والتي سيطلقها ديوان الأراضي الدولية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمركب الفلاحي ببرج العامري، وستتركز الثانية بوسط منوبة "سبرولس" بعد تنظيمها من قبل الشركة الأهلية منوبة البية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة الصادق للاّهم.



وأبرز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الحرص بالتنسيق مع مختلف المصالح الجهوية، على تركيز هذه النقاط، بهدف توفير منتوجات فلاحية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة تتلاءم مع الطاقة الشرائية للمستهلك التونسي، خلال شهر رمضان المعظم، الذي أعدت له الإدارة الجهوية برنامجا خصوصيا يهدف إلى تكثيف العمل الرقابي وتنويع آلياته، بغاية تأمين انتظام التزويد والتحكم في تطور الأسعار وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للغرض .





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ولفت في هذا السياق إلى أنه سيتم تركيز تسع فرق رقابة، منها فريقي رقابة قارين بسوقي منوبة والمرناقية، وست فرقة مشتركة مع الآمن والحرس الوطنيين بالبلديات، فضلا عن فريق تنسيق إداري.



و ينتظر وفق ذات المصدر، تزويد السوق بصفة منتظمة وعادية بمختلف المواد الاستهلاكية من خلال برمجة مستوى الإنتاج والمخزونات التعديلية وتلبية الحاجيات الإضافية من المواد الاستهلاكية الحساسة، إذ ستوفر الكميات الكافية من مادة البطاطا، مع انطلاق الموسم الجديد فضلا عن الكمية المتبقية من المخزونات التعديلية وكذلك الشأن بالنسبة الفلفل والطماطم، والبصل والخضر والورقية وذلك من الإنتاج الموسمي المتوفر والذي يلبي الحاجيات، وأيضا الغلال والقوارص والتمور والتفاح، والفراولة التي يتزامن إنتاجها مع شهر رمضان، واللحوم البيضاء، والبيض الحليب الذي استعاد النسق التزود العادي.



كما ستتزود الجهة بالكمية المخصصة لها من الزيت النباتي وذلك من جملة 15 ألف طن سيتم توريدها من قبل مصالح التجارة، فضلا عن ضخ كميات هامة من زيت الزيتون المعلب، والذي سبق أن ضخت منه بالجهة كمية 65 ألف لتر منذ بداية التوزيع.