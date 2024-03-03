احياء الجبن التستوري القديم فى تظاهرة "الجبن التستوري ..نكهة رمضان بخيرات تستور"

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تحت شعار الجبن التستوري ..نكهة رمضان بخيرات تستور، تتواصل اليوم الأحد بفضاءات مفتوحة مختلفة وسط مدينة تستور بباجة، الدورة التجريبية لتظاهرة مهرجان الجبن التستوري التى تنظمها جمعية مهرجان الرمان بتستور يومي 2 و3 مارس الجاري إحياء للجبن التستوري القديم ، حسب ما أفادت به صلوحة التباسي رئيسة جمعية مهرجان الرمان بتستور وكالة تونس افريقيا للانباء.

وأضافت التباسي أن التظاهرة قدمت حصة تذوق وعرض للجبن التستوري القديم بشكله ونكهته ومميزاته الأولى وبطريقة صناعته في المنازل منذ مئات السنين تثمينا لهذا التراث التستوري .

وأكدت أن التظاهرة عرفت اقبالا مشجعا من الزوار وساهمت في بعث حركية اقتصادية كبيرة حيث تمت إقامة معرض نكهة رمضان ل20 حرفية في اختصاصات متعددة للعولة وكل مستلزمات وحاجيات الأسر التونسية في شهر رمضان من بهارات وأجبان وغيرها إضافة إلى تنشيط المدينة التى أصبحت وجهة مفضلة للتسوق في كل عطل آخر الأسبوع لعدد كبير من الزوار من مناطق مختلفة وإقامة عروض دينية احتفالا بقدوم شهر رمضان.

وقد تضمنت التظاهرة اليوم الأحد عرض وتذوق للأجبان وخاصة الجبن التستوري التقليدى المنزلي ونقاط بيع لمنتوجات تقليدية من العولة بالشمال الغربي في اطار معرض نكهة رمضان وعرض ديني للمنشد احمد جلمام وتنشيط المدينة بفرقة ماجورات قصر هلال. وكان أمس السبت قد تم تنشيط المدينة بفرقة العيساوية وتنظيم حصة تذوق للجبن وافتتاح معرض نكهة رمضان.