المبارز فارس الفرجاني يترشح إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024

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ضمن المبارز بالسيف فارس الفرجاني ترشحه إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد مردود متميز في مسابقة ( سلاح السابر ) ضمن كأس العالم بمدينة بادوا الايطالية محتلا المرتبة السابعة من 232 مبارزمسجل في المنافسات التي حقق خلالها انتصارات هامة ليحسن بذلك ترتيبه العالمي ويتمكن من التأهل لمنافسات اولمبياد باريس 2024 حسب ما افادت به اللجنة الوطنية الاولمبية.



وكان الفرجاني عرف عودة قوية الى المنافسات بعد ان تحصل على فضية الجائزة الكبرى بتونس في سلاح السابر