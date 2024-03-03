برمجة 4644 نشاط ديني بسيدي بوزيد بمناسبة شهر رمضان المعظم

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أعلنت المديرة الجهوية للشؤون الدينية بولاية سيدي بوزيد، مسعودة حسني، عن برمجة 4644 نشاطا دينيا بكافة جوامع ومساجد الولاية خلال شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجري.



وتشمل هذه الأنشطة، حسب ما أفادت به مسعودة حسني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، 148 محاضرة و534 مسامرة و3308 درسا و15 مسابقة و115 إملاء قرآنيا و6 ندوات و358 نشاطا يعنى بالأختام القرآنية و156 نشاطا خاصا بالأختام الحديثية بالإضافة إلى عدد آخر من الأنشطة الدينية على غرار صلوات التراويح.

وسيقع التركيز على الجانب الروحي والسلوكي والقيمي في خطب الجمعة من خلال المواضيع المتعلقة بترشيد الاستهلاك والتوعية ببعض السلوكيات الخاطئة كالغش واللهفة والتبذير والبيع المشروط والمضاربة والاحتكار وأيضا التأكيد على مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي حفاظا على السلم المجتمعي.



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وأفادت المديرة الجهوية للشؤون الدينية، بأنه قد تمت برمجة محاضرة دينية خلال النصف الثاني من شهر رمضان إحياء لذكرى غزوة بدر إلى جانب إحياء الذكريات الخالدة التي عرفها التاريخ خلال هذا الشهر على غرار معركة عين جالوت ونزول القران الكريم وفتح مكة وليلة القدر وأيضا تأثيث دروس ومسامرات بمختلف المؤسسات السجنية والاجتماعية بالولاية على غرار السجن المدني ومركز إدماج الأطفال الجانحين بسوق الجديد والمركز المندمج ومركز الدفاع الاجتماعي ومركز رعاية المسنين وكبار السن.

كما سيتم تنظيم قافلة دينية تضم عددا من الأئمة الخطباء لتنشيط الحياة الدينية داخل الولاية بإلقاء دروس ومحاضرات بالجوامع والمساجد بمختلف المعتمديات وتنظيم يوم القرآن في دورته الثالثة بالاشتراك مع إحدى البلديات التي سيتم فيها تنظيم مسابقة جهوية في القرآن لأطفال الكتاتيب وتكريم المتفوقين منهم ومسابقة بين القراء وتكريم عدد من حفظة كتاب الله من بين الإطارات المسجدية.