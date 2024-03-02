معرض تونس للأثاث بالكرم: مشاركة 126 عارضا في ظل تطور سنوي لإنتاج الأثاث ب2 % في السنوات الخمس الأخيرة

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يسجل معرض تونس للأثاث الدولي في دورته 33 بقصر المعارض بالكرم، مشاركة 126 عارضا في وقت شهد فيه الإنتاج السنوي من الأثاث (منتجات نهائية) للفترة 2018- 2023 تطورا سنويا بحوالي 2 بالمائة ليصل إلى 721 مليون دينار.



ويوفر قطاع الخشب والتأثيث، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، امس الجمعة، حوالي 25 ألف موطن شغل ما بين صناعيين وحرفيين، فيما يصل عدد المؤسسات الناشطة به الى زهاء 180 مؤسسة (تشغل 10 أشخاص فأكثر) منها 17 مصدرة كليا.





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كما زادت صادرات القطاع لتصل إلى 771 مليون دينار، موفى سنة 2023، مقابل 558 مليون دينار سنة 2018، بنسبة تطور سنوية تناهز 8 بالمائة، وذلك بفضل صادرات قطاع الطيران ومقاعد السيارات، علما وان القطاع يعرف، حاليا، ارتفاعا في الطلب على الصعيدين الوطني والعالمي، حسب المصدر ذاته.



ويعتبر قطاع الخشب والأثاث من القطاعات الواعدة إذ يتميز بالقدرة على تطوير سلاسل القيمة وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة عالية والتأقلم مع متطلبات العصر والمحافظة على البيئة والمحيط .



واطلع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، الذي تولى، مساء امس الجمعة، تدشين معرض تونس للأثاث، من 29 فيفري الى 10 مارس 2024، على المنتجات التونسية وآخر الابتكارات في مجال صناعة الأثاث. ويتوقع، استنادا الى معطيات وزارة الصناعة، ان تستقطب هذه التظاهر قرابة 100 ألف زائر في الأيام القادمة.



وجرى موكب التدشين بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الجامعة التونسية للأثاث، خالد السلامي، ومدير عام المركز الفنّي للخشب والأثاث، ابراهيم الشبيلي، ومدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، ومدير عام الصناعات المعملية، فتحي السهلاوي/ ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة.



