الجزائر تستضيف يوم 4 مارس الجاري ندوة الاكاديميات الوطنية الاولمبية الافريقية

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تستضيف الجزائر يوم 4 مارس الجاري الدورة التاسعة للاكاديميات الوطنية الاولمبية الافريقية التي تنظمها جمعية الاكاديميات الاولمبية الافريقية بالتعاون مع جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية "اكنو" برئاسة مصطفى براف واللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية التي يراسها عبد الرحمان حماد حسب ما افاد رضا العيوني رئيس جمعية الاكاديمية الوطنية الاولمبية الافريقية .



وستدرس الندوة بالخصوص دور الاكاديميات واللجان الاولمبية الوطنية الافريقية في مجال نشر وتعزيز القيم والمثل الاولمبية .

وسيحضر الندوة رئيس جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية "اكنو" مصطفى براف ورئيس جمعية الاكاديمية الوطنية الاولمبية الافريقية رضا العيوني وممثلون عن عدد من هياكل اولمبية دولية ورؤساء وممثلو الاكاديميات الوطنية الاولمبية الافريقية .



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كما سيحضر رؤساء وممثلو الاكاديميات الوطنية الاولمبية الافريقية منتدى تنظمه جمعية اللجان الاولمبية الافريقية ( اكنوا) يوم 5 مارس الجاري حول حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري .