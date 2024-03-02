الصوناد تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب غدا الاحد على وادي الزرقة وتجمع سيدي عامر

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اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، السبت، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الساعة الواحدة صباحا من يوم الأحد 3 مارس الجاري، على وادي الزرقة وتجمع سيدي عامر من ولاية باجة.



وعللت الشركة في بلاغ صادر عنها، هذا الاضطراب والانقطاع في الماء الصالح للشرب، بسبب تجديد قناة جلب المياه الرابطة بين محطة المعالجة بفرنانة باتجاه مجاز الباب، واستعدادا لذروة الاستهلاك خلال صائفة 2024.





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وينتظر، وفق ذات المصدر، استئناف التوزيع بصفة طبيعية وتدريجيا، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الاثنين 4 مارس 2024، بعد استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.