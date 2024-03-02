توزر: تامين اجراء 16 عملية جراحية مجانية من بين مرضى القصور الكلوي في المستشفى الجهوي بالشراكة مع الجمعية التونسية لمرضى الكلى

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>

أمن المستشفى الجهوي بتوزر، اليوم السبت، عمليات جراحية مجانية لفائدة 16 شخصا من بين مرضى القصور الكلوي الذين يتابعون حصص تصفية الدم في القطاعين العام والخاص، بالشراكة بين الإدارة الجهوية للصحة والجمعية التونسية لمرضى الكلى والجمعية التونسية لجراحة الصدر والقلب والشرايين، حيث تحول فريق طبي مختص من المستشفيات الجامعية بصفاقس للقيام بالعمليات، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة ياسين صبري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لصحفية "وات" أن المبادرة تتنزل في إطار تحسين الخدمات الصحية التى توجه في كل مناسبة لاختصاص معين، ملاحظا أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور أحمد فريخة تولى متابعة وتقديم العيادات للمرضى واجراء العمليات الجراحية بتخصيص قاعتي عمليات في المستشفى الجهوي.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وحدة تصوير خاصة لتقوم بشكل مجاني بالتصوير الطبي لفائدة 10 مرضى، مؤكدا أنه تتم متابعة المرضى سواء في الجهة أو عن طريق الفريق الطبي في المستشفيات الجامعية بصفاقس، لافتا الى أن مثل هذه المبادرات المجانية من شأنها تخفيف عبء التنقل وأعباء المصاريف على المرضى.