كأس الكونفدرالية الافريقية: النادي الافريقي يرفع شعار الانتصار امام أكاديميكا لوبيتو الأنغولي لكسب رهان التاهل

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يرفع النادي الافريقي شعار الانتصار في مباراته امام ضيفه أكاديميكا لوبيتو الأنغولي غدا الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم من اجل كسب رهان التاهل الى الدور ربع النهائي.



وقبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات، يحتل النادي الافريقي المركز الثاني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع ريفرز يونايتد النيجيري بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر دريمز الغاني بينما يتذيل أكاديميكا لوبيتو الأنغولي الترتيب بلا رصيد. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.





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وسيبحث فريق باب الجديد في مباراته الثانية تحت قيادة مدربه منذر الكبير عن تعويض عثرة الاحد الماضي عندما خسر امام مضيفه دريمز الغاني بهدف دون رد وهو ما كلفه التفريط في الصدارة ووضعه امام حتمية الفوز في الجولة الختامية على أكاديميكا لوبيتو الأنغولي لضمان احدى البطاقتين المؤهلتين الى دور الثمانية بغض النظر عن نتيجة المباراة الاخرى لحساب المجموعة ذاتها بين ريفرز يونايتد النيجيري ودريمز الغاني.

ويتطلع ممثل كرة القدم التونسية الذي تحدوه هذا العام طموحات عريضة من اجل تجديد العهد مع التتويجات القارية الغائبة عن خزائنه منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود الى مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية على ارضه وامام جماهيره وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي منذ انطلاق حملته الافريقية في هذه النسخة من المسابقة الافريقية.

ولئن سيتواصل غياب غيث الصغير لاسباب صحية فان تشكيلة الافارقة قد تشهد عودة احمد خليل بعد تعافيه من الاصابة بما سيضفي اكثر حيوية وصلابة على خط الوسط. في المقابل، ستتكون الكتيبة الهجومية من كل من النيجيري كينغسلاي ايدو افضل هدافي الفريق في هذه المسابقة بمجموع 4 اهداف وبسام الصرافي الذي يملك في رصيده 3 اهداف الى جانب الجزائري الطيب المزياني القادر بتوغلاته السريعة على احداث الفارق على الرواق مع امكانية التعويل اثناءالمباراة على حمدي العبيدي للاستفادة من خصاله الفنية على مستوى التمركز وانهاء الهجمة داخل الصندوق.

ورغم افضلية النادي الافريقي على جميع المستويات مقارنة بمنافسه الانغولي، فان الحذر يبقى ضروريا اذ يتعين على زملاء الحارس معز حسن عدم استسهال المهمة والمحافظة على التركيز خصوصا وان فريق أكاديميكا لوبيتو الذي يملك بعض العناصر الجيدة على غرار فيرناندو كامويجي و ليوناردو ايزولا وصامويل شيسابا ليس لديه ما يخسر وسيلعب محررا من الضغوطات بعد ان فقد كامل اماله في التاهل.

وفي صورة الفوز، يتعين على النادي الافريقي انتظار خسارة دريمز الغاني امام ريفرز يونايتد النيجيري لانهاء دور المجموعات في الصدارة التي ستمكن صاحبها من خوض لقاء اياب الدور ربع النهائي على ارضه.

وضمنت الى حدّ الآن 5 فرق تأهلها الى الدور ربع النهائي وهي اتحاد الجزائر عن المجموعة الأولى والزمالك المصري وأبو سليم الليبي عن المجموعة الثانية ونهضة بركان المغربي والملعب المالي عن المجموعة الرابعة.

أما المقاعد الثلاثة المتبقية، فقد انحصر خلالها التنافس بين مودرن فيوتشر المصري (8 نقاط) والهلال الليبي (6 نقاط) عن المجموعة الأولى، وبين دريمز الغاني (12 نقطة) والنادي الافريقي (9 نقاط) وريفرز يونايتد النيجيري (9 نقاط) عن المجموعة الثالثة.