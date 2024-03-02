انس جابر تعود الاسبوع القادم الى ملاعب الكرة الصفراء من بوابة دورة اينديان ويلز الامريكية للماسترز

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تعود لاعبة التنس التونسية انس جابر في الاسبوع المقبل الى ملاعب الكرة الصفراء من خلال المشاركة في دورة اينديان ويلز الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة التي ستقام من 6 الى 17 مارس الجاري بمجموع جوائز مالية قدرها 9,258,080 دولار.



وكانت انس جابر عدلت عن المشاركة في دورة دبي للتنس ذات 1000 نقطة التي اقيمت من 18 الى 24 فيفري الماضي بسبب اوجاع على مستوى الركبة.





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يذكر أنّ انطلاقة أنس جابر في الموسم الرياضي الجديد لم تكن موفقة بعد خروجها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، ومن الدور ربع النهائي لبطولة أبوظبي الاماراتية ذات الـ 500 نقطة ومن الدور الثاني لبطولة الدوحة القطرية للماسترز من فئة 1000 نقطة.

وسيتم سحب عملية القرعة لتحديد جدول المباريات يوم الاثنين المقبل.

ر-امين



