كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يجري لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين اليابانيين

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أجرى اليوم السبت، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، الذي يؤدي زيارة عمل إلى اليابان،لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين اليابانيين، وفق بلاغ للوزارة.



وتندرج زيارة العمل التي يؤديها كاتب الدولة من 27 فيفري إلى 1 مارس 2024 إلى اليابان، بدعوة من الجانب الياباني للمشاركة في برنامج الشخصيات الهامة للتظاهرة العالمية "إكسبو 2025"، بالخصوص وفي إطار متابعة مشاركة تونس المرتقبة في "إكسبو 2025" الذي ستحتضنه مدينة أوساكا اليابانية في الفترة الممتدة من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 وللوقوف على آخر تحضيرات الجانب الياباني الخاصة بهذا الحدث الدولي الهام.





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والتقى كاتب الدولة وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية يوشيفومي تسوج، واستعرضا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.



وعبّر الجانبان عن الارتياح للديناميكية التي تشهدها العلاقات التونسية-اليابانية لاسيما من خلال عقد الاستحقاقات الثنائية في موعدها ونسق تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين وكذلك التنسيق القائم بين البلدين حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



كما عقد منير بن رجيبة لقاء مع نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إيشي تاكو خصص لبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل دفعها وتطويرها في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، لاسيما على ضوء الإصلاحات التي تقوم بها تونس لدفع النمو وتسريع نسق إحداث المشاريع واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.



وتطرق كاتب الدولة أثناء جلسة عمل جمعته بمقر البرلمان مع أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية اليابانية التونسية، إلى دور الدبلوماسية البرلمانية وجماعات الصداقة بالبلدين في دفع التعاون الثنائي التونسي-الياباني، مؤكدا حرص تونس على مواصلة نهج الإصلاح وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.



كما كان لكاتب الدولة، يوم أمس الخميس، لقاء مع نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ناووكي أندو، خصص لمُتابعة تنفيذ مشاريع التعاون المالي والفني التونسي-الياباني.



ومثّل اللقاء التفاعلي، الذي أجراه كاتب الدولة، من مقر سفارة تونس لدى طوكيو أمس، مع مُمثلين عن عدد من الشركات اليابانية المستثمرة في تونس، مناسبة للاستماع لآرائهم بخصوص سبل تطوير الاستثمارات اليابانية في تونس والتعريف بالحوافز التي أقرتها الحكومة التونسية لدفع عجلة الاستثمار وإزالة بعض العراقيل الإجرائية والتشريعية التي قد تعيق تقدم الاستثمارات الأجنبية خاصة اليابانية منها.



كما التقى منير بن رجيبة، بالمناسبة، مع عدد من المسؤولين عن التظاهرة على غرار ممثلي جمعية "اكسبو 2025" المشرفة على تنظيم هذا المعرض والمفوض العام للتظاهرة ورئيس بلدية أوساكا.