رئاسة مجلس نواب الشعب تندد بمجزرة شارع الرشيد بغزة وتدعو برلمانات العالم الى حماية الشعب الفلسطيني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6405f8da04ba05.20676332_oljhpmnekiqfg.jpg width=100 align=left border=0>

أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب، مجزرة شارع الرشيد بقطاع غزّة التي جدت أمس الخميس وأودت بحياة اكثر من 100 فلسطيني وسقوط مئات من الجرحى عندما كانوا في انتظار الحصول على مساعدات لتوفير قوت عائلاتهم الذين يعانون من سياسة التجويع المتعمّد.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الجمعة إنها تتابع ببالغ القلق والانشغال سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها قوات الكيان الصهيوني بكافة السّبل أمام أنظار العالم في مشهد موثّق،

كما دعت كافة البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية الى إدانة هذا التصعيد الذي وصفته بـ "الخطير والهمجي" واستخفاف الكيان الغاصب بأرواح المدنيين، وبكل النداءات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار.

وحثتها على شجب محاولات بعض القوى التغطية على هذه الجرائم المتكرّرة، ومحاسبة مرتكبيها، مطالبة بسرعة التحرك من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".



...



تجدر الإشارة الى أن السلطات الصحية في قطاع غزة أعلنت أمس عن ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي لتجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون تسلم مساعدات على الطريق الساحلي غرب مدينة غزة إلى 112 شهيدا و760 مصابا.