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الحرس الديواني بمدنين يحبط محاولة تهريب 50 صفيحة من القنب الهندي

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 18:55 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أحبطت مصالح الحرس الديواني بمدنين (فرقة الجميلة) محاولة تهريب 50 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 2 كلغ.

وأوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ نشرته، الجمعة، انه هذه العملية، تمت في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد التونسية.

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وضبطت الكمية من مخدر القنب الهندي مخفية على متن سيارتين تحملان ترقيما تونسيا حيث تم، إثر إخضاعهما للتفتيش، العثور على 50 صفيحة من القنب الهندي تزن إجمالا 2000 غرام.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية، الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.


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