رابطة ابطال افريقيا - "نتعامل مع مباراة الهلال بمسؤولية وسنستمد قوتنا من جماهيرنا لتحقيق الانتصار" (ميغيل كاردوزو)

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اكد ميغيل كاردوزو مدرب الترجي الرياضي ان المباراة امام الهلال السوداني المقررة غدا السبت بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا في اطار الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم تنطوي على درجة بالغة من الاهمية وتتطلب التعامل معها بكل جدية ومسؤولية من اجل تحقيق الانتصار وتامين التاهل الى الدور ربع النهائي.

واشار كاردوزو خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس الى "ان المباراة ستكون بمثابة نهائي" معربا عن الاعتقاد ان مثل هذه المقابلات تكسب ولا تلعب.

واضاف "سنختار التشكيلة المناسبة التي تتماشى مع الرسم التكتيكي المزمع اعتماده وفقا لجاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية واعتقد ان المواجهة ستكون مختلفة شكلا ومضمونا عن لقاء السبت الماضي امام النجم الساحلي لكنها تعد فرصة لتجديد التالق وتقديم مردود جماعي ايجابي ومقنع امام جماهيرنا ما يفرض التحلي بالتركيز طوال المباراة".

واوضح الفني البرتغالي ان المباراة ستكون مختلفة عن مقابلة الذهاب بين الفريقين والتي اثرت فيها بعض العوامل. وتابع في هذا السياق "نعي كل كبيرة وصغيرة عن المنافس وقمنا بدراسته جيدا. سنستمد قوتنا من دعم جماهيرنا ونحن حريصون على اسعادها".



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وختم كاردوزو بالقول ان "كل اللاعبين تحدوهم عزيمة كبيرة على تحقيق الفوز وهذا ما لمسته خلال التدريبات. سنلعب من اجل الانتصار للمرور الى الدور القادم مهما كانت نتيجة المباراة الثانية في ذات المجموعة بين بيترو اتليتيكو الانغولي المتصدر والنجم الساحلي صاحب المركز الرابع والاخير".

ومن جهته، اكد لاعب الترجي الرياضي غيث الوهابي ان المباراة امام الهلال السوداني ستكون حاسمة في سباق الترشح الى الدور ربع نهائي مشددا على ضرورة تقديم اداء قوي يرتقي الى مستوى التطلعات. وقال في هذا الصدد "لن ندخر اي قطرة عرق من اجل اسعاد جماهيرنا التي ستتحول حتما باعداد كبيرة الى الملعب من اجل مساندتنا. كل اللاعبين شاعرون بجسامة المسؤولية في هذه المباراة المصيرية التي يتعين علينا فيها تاكيد الوجه المرضي الذي ظهرنا به في لقاء الجولة الماضية امام النجم الساحلي".

يذكر ان الترجي الرياضي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة خلف بيترو اتليتيكو الانغولي المتصدر الذي ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي. وياتي الهلال السوداني في المركز الثاث بمجموع 5 نقاط بينما يتذيل النجم الساحلي الترتيب ب4 نقاط.

ويكفي الترجي الرياضي التعادل امام الهلال السوداني لضمان العبور الى الدور ربع النهائي.

