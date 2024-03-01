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سيدي بوزيد: حوالي 6 ألاف تدخل لمختلف فرق الحماية المدنية خلال سنة 2023

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 23:12 قراءة: 0 د, 45 ث
      
بلغ عدد التدخلات التي قامت بها مختلف فرق الحماية المدنية بولاية سيدي بوزيد خلال سنة 2023، حوالي 6 الاف تدخل، اغلبها تخص حوادث المرور، حسب ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بسيدي بوزيد العميد زياد الزديري في تصريح لصحفي "وات" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية.

وأشار الى تواصل انجاز عدد من المشاريع الخاصة بالحماية المدنية بالولاية، في معتمديتي بئر الحفي واولاد حفوز، ينجزها الديوان الوطني للحماية المدنية، بهدف تغطية كافة المناطق والوصول الى كافة المواطنين لتقديم النجدة والإسعاف في اقرب الآجال.
وشارك اليوم الجمعة، عدد من اطفال رياض الاطفال والجمعيات المدنية في الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية الذي انتظم بمقر الادارة الجهوية تحت شعار " التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية" بحضور الكاتب العام للولاية وممثلين عن مختلف الاسلاك الأمنية بالولاية.
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وتم بالمناسبة تنظيم معرض حول تجهيزات الحماية المدنية الموجودة بالجهة وورشات اسعاف ومسابقات خاصة بالأطفال حول موضوع الحماية المدنية وتكريم جمعية اولياء واصدقاء المعاقين بسيدي بوزيد.


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