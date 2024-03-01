نابل: القبض على عناصر إجرامية خطيرة مفتش عنها ومندمجة في مجال ترويج المخدرات

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تولت إطارات وأعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل بـمشاركة الوحدات المركزية والجهوية لـالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وبالتنسيق مع ممثلي النيابة العمومية بالمحكمتين الابتدائيتين بـنابل وقرمبالية القيام بإجراء حملات أمنية شملت الأحياء الشعبية بكل من قربة، بني خلاد، تازركة، دار شعبان، حي سيدي عمر، حي سيدي موسى وبئر شلوف أسفرت عن إلقاء القبض على العناصر الاجرامية الخطيرة المفتش عنها والمندمجة في مجال ترويج المخدرات بولاية نابل حيث أسفرت على النتائج التالية:



إيقاف عدد 05 انفار مفتش عنهم ومصنفين خطيرين محل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "ترويج المخدرات، سرقة السيارات والسلب..."





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* الاحتفاظ بعدد 09 أنفار من العناصر الاجرامية الخطيرة المورطة في جرائم المخدرات من ضمنهم 02 اناث.



* حجز كمية من المواد المخدرة



* حجز كمية من قطع مخدر القنب الهندي.



* حجز كمية من الأقراص المخدرة



* حجز آلة وزن و أدوات قص ومجموعة من الاسلحة البيضاء مختلفة الأحجام.



* حجز دراجة نارية ثقيلة تستعمل في ترويج المخدرات.



* حجز مبلغ مالي قدره حوالي 13 ألف دينار متأتي من عائدات ترويج المخدرات.



* حجز سيارة محل سرقة.