وزيرة المالية: نحو احداث 100 شركة أهلية خلال سنة 2024

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أعلنت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ان الهدف خلال سنة 2024 يتمثل في احداث 100 شركة أهلية متعهدة بتوفير خطوط التمويل اللازمة للغرض



وأفادت الوزيرة، الخميس بالعاصمة لدى اشرافها رفقة وزيز التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، وكاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية، رياض شود، على افتتاح فضاء خاص بالشركات الاهلية بالمقرالمركزي للبنك التونسي للتضامن، ان المبلغ الذي تم تخصيصه بين سنتي 2023/ 2024، لتمويل هذه الشركات يقدر بنحو 36 مليون دينار مؤكدة انه تم أيضا تشريك، خلال هذه السنة، بعض البنوك الأخرى الى جانب البنك التونسي للتضامن لتمويل الشركات الاهلية على غرار بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

وأوضحت، انه تم، خلال سنة 2023، تمويل 15 شركة أهلية بكلفة 4 مليون دينار مشيرة الى ان سقف تمويل البنك التونسي للتضامن لا يتجاوز 300 الف دينارعلى ان لا تتجاوز مدة سداد القرض 7 سنوات وبنسبة فائدة بنسبة 5 بالمائة ومدة امهال سنة



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وابرزت نمصية، ان هذا الفضاء يعد اطارا خاصا لاستقبال وتوجيه أصحاب الشركات الاهلية وتكوينهم وتاطيرهم والاحاطة بهم الى جانب تسيير عمليات تمويلهم ومتابعة ملفاتهم لافتة الى ان مختلف القطاعات تتعلق بمجالات الطاقات المتجددة والفلاحة وقطاعات تثمين النفايات والقطاعات الصناعية وذلك بمختلف جهات الجمهورية



وأكدت ان مختلف المشاكل التي يتعرض لها باعثي الشركات الاهلية والتي استمعت اليهم اليوم بالمناسبة، تتعلق بكراء المقرات ومشاكل عقارية أخرى تتعلق بالمشروع موضحة انه سيتم بفضاء المرافقة الذي تم احداثه إيجاد حلول لمجمل الإشكاليات

كما مثلت هذه المناسبة فرصة تم خلالها الاطلاع على اشغال دورة تكوينية لفائدة المشرفين على الشركات الاهلية (15 شركة ) قصد تاطيرهم ومساعدتهم على اعداد مخططات أعمالهم للحصول على التمويلات الضرورية وتمكينهم من التعرف على الاليات والامتيازات المتوفرة

وتم الاطلاع أيضا على اعمال ورشة لفائدة الإطارات المكلفة بالشركات الاهلية صلب فروع البنك التونسي للتضامن قصد مزيد دعم قدراتهم في مجال مرافقة وتمويل الشركات الاهلية

من جهته، قال المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة سبوعي، ان الشركات الاهلية اليوم في صلب البنك لها اطار ومكانة خاصة بمرافقة واطارات متخصصة تعمل على تكوينهم وتاطيرهم ومرافقتهم لضمان ديمومة المؤسسة وضمان دورها في الاستثمار والتنمية والتشغيل

وبين في السياق ذاته ان تنظيم الدورة التكوينية الأولى لباعثي الشركات الاهلية سيتواصل مع كل دفعة جديدة من الشركات الاهلية مفسرا انه قبل ان يتم تمويل مشاريعهم يتحصلون على التكوين والتمكين من كافة المعطيات والارشادات والاليات الضرورية ومساعدتهم في مرحلة لاحقة على اعداد مخططات الاعمال

واكد من جهة أخرى انه والى جانب العناية بهذه الشركات الاهلية من قبل المقر المركزي للبنك التونسي للتضامن وهناك أيضا عناية على مستوى المراكز الجهوية للبنك

وللاشارة و بمناسبة افتتاح الفضاء خاص بالشركات الاهلية قامت وزيرة المالية بتوزيع اذون تزود لاقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة شركات أهلية تحصلت على التمويل من البنك التونسي للتضامن