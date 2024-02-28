سيدي بوزيد: تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة أعون الأمن وعائلاتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت المصلحة الجهوية للرعاية الاجتماعية بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، قافلة صحية لفائدة منظوري الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد وعائلاتهم، وتمّ في إطارها تقديم خدمات طبية في مختلف الاختصاصات.



وبيّن الطبيب بادارة مصالح الصحة لقوات الأمن الداخلي بالمرسى، منذر بريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة انتظمت ببادرة من إدارة العمل الاجتماعي التابعة لادارة المصالح المشتركة لوزارة الداخلية بهدف توفير أطباء الاختصاص في المناطق التي لا يتوفر فيها طبّ اختصاص ولتقريب الخدمات الصحية لفائدة قوات الأمن الداخلي في كل تراب الجمهورية.

وأشار إلى ان القافلة الصحية تتضمن جميع عيادات طب الاختصاص على غرار الطب العام، وطب العيون، وطب الأنف والاذن والحنجرة، واختصاص طب النساء والتقصي المبكر لسرطان عنق الرحم، واختصاص القلب والشرايين، وطب الأمراض الصدرية والحساسية، وتقدم كذلك خدمات التقصي المبكر لمرض السكر وضغط الدم.



...



وقدمت القافلة عيادات وتحاليل طبية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي وعائلاتهم كما قامت ببحوث اجتماعية معمقة ومحادثات نفسية.