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وزير الخارجية يشارك بالقاهرة، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على الشّعب الفلسطيني

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 08:00 قراءة: 0 د, 37 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الاربعاء بالقاهرة، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشّعب الفلسطيني.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أنه "بتكليف من رئيس الجمهوريّة ولدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق يشارك وزير الشؤون الخارجية في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المخصص لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشّعب الفلسطيني الشقيق".

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يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وتسجيل الاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وذلك بعد العملية العسكرية النوعية التي شنَّتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس، في أول ساعات صباح يوم السبت 7 أكتوبر، وأطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، والتي أسفرت عن تسجيل خسائر مادية وبشرية هامة في صفوف العدو المحتل.




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