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مهرجان قرطاج الدولي 2023/ بعد تأجيله أمس : تنظيم حفل "ثلاثي جبران" و"ثلاثي تقسيم" يوم 14 أوت

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 14:13 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن تنظيم حفل فرقة "ثلاثي جبران" الفلسطينية و"ثلاثي تقسيم" التركية يوم الاثنين 14 أوت.
 وكان الحفل المشترك للفرقتين الموسيقيتين "ثلاثي جبران" و"ثلاثي تقسيم" مبرمجا ليوم أمس الجمعة 4 أوت، إلا أن التقلبات الجوية ونزول الأمطار جعلت المنظمين يقررون تأجيله إلى يوم 14 أوت.

وذكّر المنظمون، في بلاغ صادر اليوم السبت، أن التذاكر المقتناة سابقا تبقى صالحة لمواكبة العرض في موعده الجديد.  أما بالنسبة إلى الراغبين في استرجاع ثمن التذاكر المقتناة سابقا، التوجه إلى مقر المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية و الفنية بمدينة الثقافة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا ابتداء من يوم الاثنين 7 أوت إلى غاية يوم الاثنين 14 أوت 2023.
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و"ثلاثي تقسيم" هي مجموعة تركية شهيرة من اسطنبول متألفة من ثلاثة مبدعين نشؤوا على الثقافة الغجرية ومزجوا بين الألحان الشرقية الأصيلة وبين تراثهم الموسيقي التركي. وتدمج "ثلاثي تقسيم" أنواعا موسيقية مختلفة مع الجاز وأنماط أخرى.
 
أما المجموعة الفلسطينية "ثلاثي جبران" فقد تأسست سنة 2004، وهي تتكون من ثلاثة أشقاء هم سمير ووسام وعدنان جبران، وهم من مواليد مدينة الناصرة في فلسطين ويتّخذون من باريس مقرا لإقامتهم ومنها ينتقّلون ويجوبون العالم، جامعين بين التأليف الموسيقي والعزف على العود. كوّنوا من خلال فرقتهم "ثلاثي جبران" أوّل تركيبة في تاريخ الموسيقى الشرقية تتّحد في النغم والشغف والأداء أساسها العود وألحان الشرق وأشعار محمود درويش.
 


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