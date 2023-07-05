تعيين الأسعد بن حسين ممثلا جديدا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عن تعيين، الأسعد بن حسين، ممثلا جديدا لها في تونس.



ولدى الأسعد بن حسين، الذّي تولّى مهامه منذ يوم 8 جوان 2023، أكثر من 30 عاما خبرة مهنية في مجال برامج ومشاريع المساعدة الفنية المتعلّقة بالتجارة. وتكمن خبرته خاصة في تقييم الاحتياجات وصياغة وإدارة وتنسيق البرامج والمشاريع التنموية.





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وعمل بن حسين في وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي في تونس بين سنتين 1992 و2000. ولعب دورا نشطا في المساهمة في إعداد المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف عن الطرف التونسي مع منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.



كما عمل، أيضا، في كندا من سنة 2001 إلى غاية سنة 2008، حيث اكتسب خبرة متعمّقة في الجوانب العمليّة للتجارة الدولية.



و تولى خلال هذه الفترة إدارة عدة مشاريع تنموية بتونس ودول جنوب الصحراء بأفريقيا، بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية.



وانضم بن حسين سنة 2008 إلى المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقام، منذ سنة 2019، قيادة المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (برنامج الأف تي اس (2.0، التي أطلقت رسميا في أكتوبر 2021. ووقع الموافقة على 21 مشروعا ضمن هذه المرحلة حتى 30 مارس 2023.



وأدار بن حسين، أيضا، المرحلة الأولى من هذا البرنامج (2013-2020)، التي اختتمت باعتماد 28 مشروعا لصالح 19 دولة عربية، وذلك بالتعاون مع خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة.



وعلى المستوى الأكاديمي، حصل بن حسين سنة 1991 على درجة الأستاذية في الاقتصاد والعلاقات الدولية في تونس، بالإضافة إلى ديبلوم الدراسات المتقدمة في العلوم السياسية، تخصص العلاقات التجارية الدولية سنة 1995.



وسيعمل الأسعد بن حسين، بصفته الممثل لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تونس، على تعزيز التعاون مع الحكومة التونسية من خلال دعم المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتنمية.