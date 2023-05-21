عين دراهم تتقلى اعلى كمية من الامطار في حدود 93 مم خلال 24 ساعة الاخيرة

تلقت منطقة عين دراهم من ولاية جندوبة خلال 24 ساعة الاخيرة، اهم كمية من الامطار والتي بلغت 93 مم بعين دراهم تلاها سد بربرة 63 مم ثم بني مطير ب47 مم وفرنانة 38 مم



وسجلت ولاية جندوبة اهم الكيمات المتهاطلة خلال الفترة المذكورة وفق بيانات للمعهد الوطني للرصد الجوي، نشرها الاحد. وقد نزلت كميات في حدود 10 مم في سد بوهرتمة و8 مم بطبرقة بينما سجلت ادنى الكميات بالجهة في جندوبة 3 مم و بوسالم 2 مم .



وكانت الكميات المسجلة في ولاية المنستير متراوحة بين 6 مم بالبقالطة وطبلبة و 4 مم بجمال و1 مم بكل من المكنين والمنستير المدينة.



وبلغت اقصى الكميات التي سجلتها ولاية بنزرت في اوتيك 10 مم وبنزرت المدينة 9 مم والعزيب والعالية 8 مم وراس الجبل 7 مم ومنزل بورقيبة 6 مم وادناها 2 مم بالعزيب وغزالة.



وفي ولاية الكاف كانت الكميات المتهاطلة خلال 24 ساعة المنقضية ضئيلة اذ بلغ اقصاها 5 مم بتاجروين وادانها 1 مم بالطويرف والقصور والكاف المحطة، وتراوحت الكميات في عدد من مناطق الجهة على سبيل الذكر بين 2 مم في الدهماني والجريصة و3 مم بنبر وقلعة سنان.

كما سجلت ولاية سليانة كميات ضعيفة من الامطار بلغ اهمها 6 مم بالكريب اما ولاية باجة فتلقت 8 مم كاقصى كمية في كلم ن تيبار تبرسق و4 مم بنفزة وسد كساب وادناها 1 مم بباجة الجنوبية.



وفي ولاية نابل استاثرت قربة باهم كمية متهاطلة من الامطار في حدود 20 مم فيما كانت 14 مم بسليمان وبني خلاد و8 بقرمبالية و5 مم ببوعرقوب وحمام الغزاز وكان ادناها 2 مم بدار شعبان ومنزل تميم و1 مم بنابل

وسجلت ولاية تونس نزول امطار ضئيلة بلغت 4 مم بتونس قرطاج

وشهدت 24 ساعة المنقضية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س 65 بالمنستير و68 بطبرقة الى جانب هبوب رياح رملية بمدنين وتطاوين ورمادة ومطماطة وجربة وقبلي



